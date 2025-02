Carlo Conti: "A Sanremo 2026 voglio Emanuela Fanelli". Battuta o verità?

Neanche il tempo di 'riprendersi' dal Festival di Sanremo 2025... è già il momento di pensare a Sanremo 2026.

Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di una delle co-conduttrici della kermesse del prossimo anno.

Si tratta di Emanuela Fanelli.

Andiamo per ordine.

Nel corso della puntata di ieri sera di Splendida cornice su Rai3 Geppi Cucciari ha ospitato l'attrice romana, attualmente in promozione per il film diretto da Paolo Genovese Follemente.

Ne è nato un siparietto, al quale ha preso parte anche Carlo Conti, collegato dalla sua casa fiorentina.

Cosa ha detto Carlo Conti

Ad un certo punto, la Fanelli ha rivolto una domanda al direttore artistico e conduttore del Festival:

"Un quesito che mi sono posta io, ma che in realtà si è posta tutta l'Italia, quindi io mi faccio mera portatrice. Per ché hai chiamato Geppi e non me?".

Pronta la replica di Conti, che si è fatto ispirare dal film Follemente:

"Sai, adesso ho le varie voci dentro la testa, tipo Follemente, che mi stanno dicendo dì questo, no quest'altro. Perché con me ti voglio il prossimo anno".

L'attrice, imbarazzata (per gioco o per davvero?) si è trincerata in un "Ma no, ragazzi, era solo una gag, non volevo questa cosa".

Riuscitissima la chiosa della padrona di casa Cucciari:

"Era una gag, ma ha trovato un lavoro".

La divertente scena è da considerare un mero momento di spettacolo oppure cela un'anticipazione che si concretizzerà il prossimo anno, quando Conti annuncerà il cast artistico che lo accompagnerà nella settimana sanremese?

Fanelli a Sanremo?

Il nome della Fanelli, in verità, viene accostato al Festival da qualche anno.

Prima per l'exploit televisivo in Una pezza di Lundini, poi per il successo di C'è ancora domani, il film campione di incassi (e molto apprezzato dalla critica) di Paola Cortellesi, nel quale interpreta il personaggio di Marisa.

Rispetto al Festival di Sanremo dell'anno ventura, resta un'incognita non proprio marginale: si attende, infatti, la sentenza in appello del Consiglio di Stato, a seguito del ricorso della Rai all'esposto del Tar della Liguria sulla legittimità da parte dell'azienda di gestire la macchina del festival.

Il rischio, insomma, è che la storica manifestazione possa lasciare la Rai e trovare ospitalità su un'altra emittente televisiva.