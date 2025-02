Simone Cristicchi su RTL 102.5 con Amara per la serata delle cover. L’omaggio a Franco Battiato con “La cura”

Simone Cristicchi è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “Quando sarai piccola”, brano scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, il cantautore è passato insieme ad Amara con il quale duetterà questa sera per il tradizionale appuntamento con le cover. Il brano scelto dai due, in linea con il progetto che l’artista ha portato sul palco dell'Ariston, è “La Cura di Franco Battiato".





CRISTICCHI E L’INCONTRO CON BATTIATO NEL 2007

“Stiamo vivendo situazioni meravigliose, c’è molta allegria” afferma Amara che è anche coautrice del brano che Cristicchi porta a Sanremo quest’anno.

“Le canzoni sono collegate tra loro.” spiega il cantautore parlando del progetto che ha deciso di portare all’Ariston. Poi ha aggiunto che lui e Amara da diversi anni portano in giro per l’Italia un concerto mistico dedicato proprio a Franco Battiato. Cristicchi poi rivela ai nostri microfoni che ha avuto l’onore di conoscere Battiato nel 2007 nell’anno in cui ha vinto Sanremo con il brano “Ti regalerò una rosa”. “L’unico che ha eseguito il brano a Sanremo è stato proprio lui durante quell’edizione” ha affermato il cantante precisando che tra le tante cose che ama ricordare di Battiato c’è quella di aver sempre rifiutato la nomea di maestro.

Prima di andar via inoltre, tornando al brano che Cristicchi porta in gara all'Ariston, Amara ha sottolineato la bellezza e al potenza del videoclip di "Quando sarai piccola": "Riesce a farti percepire le sensazioni che si provano in una situazione del genere".





AMARA, CHI E LA CANTANTE IN COPPIA CON CRISTICCHI?

Pseudonimo di Erika Mineo, nasce a Prato il 14 giugno 1984. La sua carriera musicale prende il via nel 2005 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma è nel 2014 che fa il suo debutto con la vittoria ad Area Sanremo, che le spalanca le porte del Festival. L’anno successivo calca il palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte con il brano Credo, conquistando il quarto posto e l’apprezzamento di pubblico e critica.