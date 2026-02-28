Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour"

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Ermal Meta si esibisce insieme a Dardust. I due porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione speciale di "golden hour", il brano di Jvke del 2022.





LA STORIA DELLA CANZONE GOLDEN HOUR

Si tratta di un brano recente, moderno e raffinato al tempo stesso. Classe 2001, Jvke è un cantautore statunitense, polistrumentista, esploso nel periodo della pandemia, grazie a Tik Tok.ha avuto un enorme successo, oggi raccoglie 298 milioni di visualizzazioni solo su Youtube. Il pezzo unisce la dolcezza della musica classica ad un cantato attuale, che racconta una storia d'amore celebrata nella bellezza di un momento, nella spensieratezza e la pienezza di quell'attimo.





IL DUETTO CON DARDUST

Un brano che si presta alla reinterpretazione di Dardust, tra i più apprezzati compositori e produttori del panorama internazionale, che negli ultimi anni è stato stesso protagonista di Sanremo, firmando alcuni delle canzoni che hanno trionfato, dadi Angelina Mango adi Mahmood. L'uomo che in qualche modo ha riscritto il pop in Italia, lavorando a pezzi di grande successo anche per Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra. Dardust ha collaborato più volte anche con Ermal Meta e tra i due c'è un rapporto di stima e fiducia. All'Ariston, stasera, porteranno senza dubbio eleganza armonica e crescendo emotivo.





IL TESTO DI GOLDEN HOUR

It was just two lovers

Sittin' in the car, listening to Blonde

Fallin' for each other

Pink and orange skies, feelin' super childish

No Donald Glover

Missed call from my mother

Like, "Where you at tonight?" Got no alibi

I was all alone with the love of my life

She's got glitter for skin

My radiant beam in the night

I don't need no light to see you

Shine

It's your golden hour (oh)

You slow down time

In your golden hour (oh)

We were just two lovers

Feet up on the dash, drivin' nowhere fast

Burnin' through the summer

Radio on blast, make the moment last

She got solar power

Minutes feel like hours

She knew she was the baddest, can you even imagine

Fallin' like I did?

For the love of my life

She's got glow on her face

A glorious look in her eyes

My angel of light

I was all alone with the love of my life

She's got glitter for skin

My radiant beam in the night

I don't need no light to see you

Shine

It's your golden hour (oh)

You slow down time

In your golden hour (oh)