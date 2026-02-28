Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour"

Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour"

Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour" Photo Credit: Ansa / Ettore Ferrari

Redazione Web

28 febbraio 2026, ore 00:00

Ermal Meta, in gara al Festival con la canzone "Stella Stellina", stasera reinterpreterà il brano del cantautore americano Jvke insieme a Dardust, tra i produttori più apprezzati

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Ermal Meta si esibisce insieme a Dardust. I due porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione speciale di "golden hour", il brano di Jvke del 2022.


LA STORIA DELLA CANZONE GOLDEN HOUR

Si tratta di un brano recente, moderno e raffinato al tempo stesso. Classe 2001, Jvke è un cantautore statunitense, polistrumentista, esploso nel periodo della pandemia, grazie a Tik Tok. golden hour ha avuto un enorme successo, oggi raccoglie 298 milioni di visualizzazioni solo su Youtube. Il pezzo unisce la dolcezza della musica classica ad un cantato attuale, che racconta una storia d'amore celebrata nella bellezza di un momento, nella spensieratezza e la pienezza di quell'attimo. 


IL DUETTO CON DARDUST

Un brano che si presta alla reinterpretazione di Dardust, tra i più apprezzati compositori e produttori del panorama internazionale, che negli ultimi anni è stato stesso protagonista di Sanremo, firmando alcuni delle canzoni che hanno trionfato, da La Noia di Angelina Mango a Soldi di Mahmood. L'uomo che in qualche modo ha riscritto il pop in Italia, lavorando a pezzi di grande successo anche per Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra. Dardust ha collaborato più volte anche con Ermal Meta e tra i due c'è un rapporto di stima e fiducia. All'Ariston, stasera, porteranno senza dubbio eleganza armonica e crescendo emotivo.


IL TESTO DI GOLDEN HOUR

It was just two lovers

Sittin' in the car, listening to Blonde

Fallin' for each other

Pink and orange skies, feelin' super childish

No Donald Glover

Missed call from my mother

Like, "Where you at tonight?" Got no alibi

I was all alone with the love of my life

She's got glitter for skin

My radiant beam in the night

I don't need no light to see you

Shine

It's your golden hour (oh)

You slow down time

In your golden hour (oh)

We were just two lovers

Feet up on the dash, drivin' nowhere fast

Burnin' through the summer

Radio on blast, make the moment last

She got solar power

Minutes feel like hours

She knew she was the baddest, can you even imagine

Fallin' like I did?

For the love of my life

She's got glow on her face

A glorious look in her eyes

My angel of light

I was all alone with the love of my life

She's got glitter for skin

My radiant beam in the night

I don't need no light to see you

Shine

It's your golden hour (oh)

You slow down time

In your golden hour (oh)


Argomenti

cover
Dardust
Duetti
Ermal Meta
Festival di Sanremo
Golden Hour
Sanremo 2026

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • È morto Neil Sedaka, aveva 86 anni, è stata una leggenda del Rock'n'roll

    È morto Neil Sedaka, aveva 86 anni, è stata una leggenda del Rock'n'roll

  • Svolta nei colloqui: Teheran smantellerà il suo uranio arricchito

    Svolta nei colloqui: Teheran smantellerà il suo uranio arricchito

  • Sanremo 2026, Leo Gassmann e Aiello nella serata duetti con "Era tutto già previsto" di Riccardo Cocciante

    Sanremo 2026, Leo Gassmann e Aiello nella serata duetti con "Era tutto già previsto" di Riccardo Cocciante

  • Sanremo 2026, serata cover: Luchè duetta con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

    Sanremo 2026, serata cover: Luchè duetta con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

  • Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a nella serata dei duetti. La cover di "Su di noi"

    Sanremo 2026, Fedez e Masini insieme a Stjepan Hauser nella serata dei duetti. La cover di "Meravigliosa creatura"

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano “Cinque Giorni” nella serata delle cover

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano “Cinque Giorni” nella serata delle cover

  • Sanremo 2026, Samurai Jay con Belen e Roy Paci nella serata dei duetti con Baila Morena: tutto ciò che c'è da sapere

    Sanremo 2026, Samurai Jay con Belen e Roy Paci nella serata dei duetti con Baila Morena: tutto ciò che c'è da sapere

  • Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

    Sanremo 2026, nella serata delle cover Arisa canta “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia

  • Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti

    Sanremo 2026, Francesca Renga e Giusy Ferreri con "Ragazzo solo, ragazza sola" di David Bowie nella serata duetti

  • Sanremo 2026, Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack” nella serata cover

    Sanremo 2026, Sayf duetta con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack” nella serata cover

Sanremo 2026, Michele Bravi duetta con Fiorella Mannoia, ecco cosa c'è da sapere sulla cover

Sanremo 2026, Michele Bravi duetta con Fiorella Mannoia, ecco cosa c'è da sapere sulla cover

Alla base del progetto c'è anche l'idea di omaggiare e ricordare Ornella Vanoni scomparsa lo scorso novembre

Sanremo 2026, nella serata cover J-Ax porta sul palco dell’Ariston “E la vita, la vita” con la Ligera County Fam

Sanremo 2026, nella serata cover J-Ax porta sul palco dell’Ariston “E la vita, la vita” con la Ligera County Fam

J-Ax e la Ligera County Fam propongono a Sanremo 2026 una versione inedita di “E la vita, la vita”, brano simbolo della tradizione milanese

Sanremo 2026, Fedez e Masini raccontano a RTL 102.5 la nascita della loro collaborazione

Sanremo 2026, Fedez e Masini raccontano a RTL 102.5 la nascita della loro collaborazione

I due artisti sono in gara alla 76esima edizione del Festival con il brano “Male necessario”