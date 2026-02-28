Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di "golden hour"
28 febbraio 2026, ore 00:00
Ermal Meta, in gara al Festival con la canzone "Stella Stellina", stasera reinterpreterà il brano del cantautore americano Jvke insieme a Dardust, tra i produttori più apprezzati
Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Ermal Meta si esibisce insieme a Dardust. I due porteranno sul palco del Teatro Ariston una versione speciale di "golden hour", il brano di Jvke del 2022.
LA STORIA DELLA CANZONE GOLDEN HOURSi tratta di un brano recente, moderno e raffinato al tempo stesso. Classe 2001, Jvke è un cantautore statunitense, polistrumentista, esploso nel periodo della pandemia, grazie a Tik Tok. golden hour ha avuto un enorme successo, oggi raccoglie 298 milioni di visualizzazioni solo su Youtube. Il pezzo unisce la dolcezza della musica classica ad un cantato attuale, che racconta una storia d'amore celebrata nella bellezza di un momento, nella spensieratezza e la pienezza di quell'attimo.
IL DUETTO CON DARDUSTUn brano che si presta alla reinterpretazione di Dardust, tra i più apprezzati compositori e produttori del panorama internazionale, che negli ultimi anni è stato stesso protagonista di Sanremo, firmando alcuni delle canzoni che hanno trionfato, da La Noia di Angelina Mango a Soldi di Mahmood. L'uomo che in qualche modo ha riscritto il pop in Italia, lavorando a pezzi di grande successo anche per Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Fabri Fibra. Dardust ha collaborato più volte anche con Ermal Meta e tra i due c'è un rapporto di stima e fiducia. All'Ariston, stasera, porteranno senza dubbio eleganza armonica e crescendo emotivo.
IL TESTO DI GOLDEN HOUR
It was just two lovers
Sittin' in the car, listening to Blonde
Fallin' for each other
Pink and orange skies, feelin' super childish
No Donald Glover
Missed call from my mother
Like, "Where you at tonight?" Got no alibi
I was all alone with the love of my life
She's got glitter for skin
My radiant beam in the night
I don't need no light to see you
Shine
It's your golden hour (oh)
You slow down time
In your golden hour (oh)
We were just two lovers
Feet up on the dash, drivin' nowhere fast
Burnin' through the summer
Radio on blast, make the moment last
She got solar power
Minutes feel like hours
She knew she was the baddest, can you even imagine
Fallin' like I did?
For the love of my life
She's got glow on her face
A glorious look in her eyes
My angel of light
I was all alone with the love of my life
She's got glitter for skin
My radiant beam in the night
I don't need no light to see you
Shine
It's your golden hour (oh)
You slow down time
In your golden hour (oh)