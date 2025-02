Marcella Bella a RTL 102.5: “Ho scoperto poco fa di essere arrivata ultima, ieri a mezzanotte ero a letto”

Marcella Bella è stata ospite, in collegamento, con il programma “L’Indignato Speciale” su RTL 102.5. L'artista, in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Pelle diamante”, si è classificata all’ultimo posto nella classifica finale del Festival.

“NON SONO MAI ARRIVATA ULTIMA, MA A SANREMO PORTA FORTUNA”

Ospite di RTL 102.5 in compagnia di Enrico Galletti, Barbara Sala, Davide Giacalone e Andrea Pamparana, Marcella Bella ha dichiarato: «Mi sono appena svegliata e ho saputo di questa cosa. L’ultimo posto porta una fortuna pazzesca! In tutta la mia lunga carriera non sono mai arrivata ultima da nessuna parte, ma ci vuole una prima volta. Ieri sono andata a dormire a mezzanotte, ma immaginavo vincesse Olly. Sapevo di portare una canzone al di fuori del mio repertorio classico, sapevo di rischiare, ma il mio obiettivo era avvicinarmi alla contemporaneità, fare qualcosa per essere più vicina ai giovani e alle donne. Mi dispiace aver deluso chi si aspettava qualcosa di più melodico».

LA VITTORIA DI OLLY

A trionfare in questa 75ª edizione del Festival di Sanremo è stato Olly con il brano Balorda Nostalgia, che si è classificato al primo posto. Sul podio anche Lucio Corsi, secondo, e Brunori Sas, terzo. Ospite di RTL 102.5, Marcella Bella dichiara: «Olly aveva tutti i numeri per vincere, aveva una bella canzone. È chiaro che il gusto del pubblico va a una canzone popolare, a un giovane fresco e simpatico, ed era ovvio che fosse lui. Appena l’ho sentito e visto, ho detto: 'Questo vince'. Sapevo che non avrebbero vinto né Cristicchi né tutti gli altri che erano stati previsti. Quella canzone di lui avrebbe potuto scriverla Gianni Bella, è quel mondo lì».

AMICI A SANREMO

Riguardo alla dichiarazione in cui sosteneva di non avere amici a Sanremo, Marcella chiarisce: «Quando mi hanno chiesto degli amici a Sanremo, ho risposto che non ne avevo perché erano tutti giovani. Con Ranieri ci siamo visti e abbracciati, ma non ci vedevamo da 40 anni! I ragazzi sono stati tutti carini con me, da Gaia a Tony Effe. Con Achille e Lauro abbiamo fatto una bella foto», conclude.