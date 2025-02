Giorgia a RTL 102.5: “In questo Sanremo non do nulla per scontato, provo un grande sentimento di sorpresa e gratitudine” Photo Credit: IPA Agency

Giorgia è tornata in onda su RTL 102.5 per l'ultima giornata del RadioFestival. Ospite della prima radio d’Italia, che ha seguito il Festival di Sanremo 2025 con il suo radio truck per tutta la settimana, la cantante ha raccontato le emozioni legate alla vittoria della serata dedicata alle cover di ieri.

“LA CURA PER ME” E LE ASPETTATIVE PER LA FINALE

Quest’anno, Giorgia è tornata al Festival di Sanremo con il brano “La Cura per Me”, scritto per lei da Blanco e Michelangelo. Il pezzo è tra i favoriti alla vittoria finale. Ai microfoni di The Flight, in compagnia di Matteo Campese, Giorgia ha anche condiviso le sue riflessioni su un’edizione che le sta dando molte soddisfazioni: «Non do nulla per scontato, ho ancora un sentimento di sorpresa e gratitudine proprio perché è passato del tempo, e non poco. È tutto così prezioso. Se me lo avessero detto trent’anni fa, non ci avrei mai creduto», racconta. «Di questo Sanremo ho una sensazione di pienezza, di nutrimento. Sono arrivata in un modo e me ne vado in un altro. Quest’anno, più che mai, c’è stata una trasformazione mia. Me ne vado con una leggerezza e una sensazione di pienezza, perché questo affetto che mi è arrivato dopo trent’anni è un regalo della vita, e me lo prendo», aggiunge.

IL DUETTO VINCENTE CON ANNALISA

Ieri sera, durante la serata dei duetti e delle cover, Giorgia si è esibita insieme a Annalisa, portando ‘Skyfall’ di Adele. La loro performance ha incantato il pubblico e la critica, facendo loro guadagnare il primo posto della serata. Le due artiste hanno saputo coinvolgere l’Ariston con la loro intensità e la loro potente interpretazione, conquistando il favore di tutti. «Ieri sera è stato tutto bellissimo. Avere avuto accanto Annalisa è stato stupendo, sono veramente grata. La sensazione dell’arrivo sul palco e il pezzo che parte è un momento che rimane, perché è un momento fortissimo. Di ieri mi rimangono queste chiacchiere con Annalisa in camerino mentre aspettavamo, a guardare le altre performance. Quel tempo lì è stato bellissimo, piacevole. La serata dei duetti è bella perché non sei sola sul palco, e ci si aiuta», conclude Giorgia.