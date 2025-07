Malore in palestra, muore a 22 anni Martina Gillio: cinque giorni di lutto a Poirino Photo Credit: Martina Gillio via Instagram/Facebook

Martina Gillio, 22 anni, studentessa di Economia all’Università di Torino, è morta il 2 luglio all’ospedale Molinette dopo un improvviso malore avuto la sera prima mentre si allenava nella palestra Gym Studio di Poirino, in provincia di Torino. A dare l’allarme, poco dopo le 19 dell’1 luglio, sono stati il fidanzato e le persone presenti, che l’hanno vista accasciarsi al suolo, priva di sensi.

Il personale ha immediatamente usato il defibrillatore presente nella struttura, mentre sul posto arrivavano i soccorritori della Croce Rossa di Villanova d’Asti e l’elisoccorso, che ha trasportato Martina d’urgenza a Torino. Nonostante l’intervento tempestivo, le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Dopo 24 ore di agonia, i medici ne hanno dichiarato la morte.





LE CAUSE: IPOTESI ANEURISMA O ARRESTO CARDIACO

Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il collasso potrebbe essere stato un aneurisma cerebrale, anche se non si esclude un arresto cardiaco, forse aggravato dal forte caldo. Alcuni testimoni raccontano che Martina, poco prima di cadere a terra, aveva detto di avere un forte mal di testa.

La palestra non era dotata di aria condizionata, elemento che ha fatto emergere interrogativi, sebbene la normativa non ne imponga l’obbligo. Tuttavia, il gestore dell’impianto ha escluso che il caldo da solo possa aver causato una tragedia simile in una ragazza giovane e sana. Solo l’autopsia potrà chiarire le reali cause del decesso.





IL DOLORE DELLA COMUNITA’ E IL RICORDO DEGLI AMICI

Martina era una figura molto conosciuta e amata a Poirino. Faceva volontariato nella Pro Loco e aveva frequentato l’istituto Baldessano Roccati prima di iscriversi all’università. Sin da bambina era affezionata alla palestra dove è accaduta la tragedia: prima per i corsi di danza, poi per allenarsi in sala pesi.

La sera del 2 luglio, in Piazza Morioni, centinaia di amici si sono ritrovati per salutarla con un volo di lanterne. La madre, Anna Gallo, ha affidato ai social un messaggio toccante: “La mia Martina è diventata una nuova stella in cielo”.





IL TRAINER: “SIAMO SCONVOLTI”

Profondo lo shock anche tra gli operatori della palestra. «Abbiamo pensato a un calo di zuccheri – racconta l’istruttore Giuseppe Altavilla –. Era con noi da quando era piccola. Vederla crollare così, all’improvviso, è stato devastante. Abbiamo fatto il possibile». Lo staff della Gym Studio ha annunciato la chiusura temporanea del centro, “fortemente provato” da quanto accaduto.





LUTTO CITTADINO E INCHIESTA DELLA PROCURA

Il sindaco di Poirino, Nicholas Padalino, ha proclamato cinque giorni di lutto cittadino. «Le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e ogni giorno alle 12 osserveremo un minuto di silenzio», ha scritto in una nota ufficiale.

Nel frattempo, la Procura ha aperto un’inchiesta per accertare con precisione le circostanze del decesso. Gli organi di Martina sono stati donati, un gesto di generosità che tiene viva la sua presenza anche nel dolore più profondo.