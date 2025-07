Arena Opera festival 2025. Ieri sera la ‘prima’ della Carmen è tornata a incantare Verona

3 in 1: è il numero degli anniversari celebrati nello spettacolo andato ieri in scena nel Teatro all’aperto più grande e più bello del mondo, l’Arena di Verona. A 150 anni dalla prima assoluta della ‘Carmen’ e dalla scomparsa del suo autore Georges Bizet. E a 30 anni dal debutto areniano del maestro Franco Zeffirelli, proprio con lo stesso allestimento che, nel 1995, vide nel ruolo di Micaela il soprano Cecilia Gasdia. Un vero kolossal, quello rappresentato ieri, per numero di personale artistico e tecnico coinvolto e per la parata di stelle dirette da Francesco Ivan Ciampa. RTL 102.5 è la radio ufficiale del 102° Arena di Verona Opera Festival.

IL CAST

A interpretare l’eroina formidabile, Aigul Akhmetshina, la Carmen più richiesta di oggi, mezzosoprano reduce dal trionfale debutto l'anno scorso e in Arena fino a settembre; accanto a lei l'appassionato Don José di Roberto Alagna e l'applaudita Micaela di Aleksandra Kurzak; Escamillo è il basso-baritono uruguaiano Erwin Schrott, di casa in Arena. A completare il cast Jan Antem e Carlo Bosi (i contrabbandieri Dancairo e Remendado), Gabriele Sagona e Giulio Mastrototaro (Zuniga e Morales).

Alla guida dell'Orchestra areniana, il maestro Francesco Ivan Ciampa che per la prima volta affronta lo spettacolo di Zeffirelli. Oltre al Coro di Fondazione Arena preparato da Roberto Gabbiani, nella piazza sivigliana cantano anche i monelli, interpretati dalle giovanissime voci bianche di A.Li.Ve. istruite da Paolo Facincani.