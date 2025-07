Cagliari due decessi da chiarire, i corpi ritrovati in mare nei pressi della spiaggis del Poetto

Sono due i corpi recuperati in mare a Cagliari questa mattina. Si tratta di una donna e un uomo. Il primo cadavere è stato avvistato davanti alla spiaggia del Poetto, la più frequentata dai cagliaritani, a circa 60 metri dalla battigia, dalla polizia locale che ha segnalato il fatto alla Guardia Costiera. La motovedetta lo ha dunque recuperato e trasportato davanti alla banchina della Capitaneria in piazza Deffenu. Si tratta di una donna di circa 70-75 anni non ancora identificata e vestita in abiti leggeri ma non in costume da bagno. all’altezza più o meno della Torre Spagnola.E', invece, ancora in corso di svolgimento il recupero del cadavere di un uomo, forse un turista, davanti al promontorio della Sella del Diavolo, non lontano dal Poetto. Sulla motovedetta della Guardia Costiera anche il medico legale Roberto Demontis. L'avvistamento di questo cadavere è di questa mattina da parte di un passante all'altezza di Cala Regina. Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri. Nelle ultime ore per il gran caldo erano decedute in Sardegna due persone. Non si esclude che anche in questi casi siano le condizioni meteo a determinare i decessi.