Benji e Fede su RTL 102.5: “Stiamo migliorando giorno dopo giorno il nostro rapporto”

Ieri sera hanno animato il palco esterno in piazza Colombo in quel di Sanremo. Benji e Fede sono passati al Radio Truck di RTL 102.5 nella città dei fiori per raccontarci le loro impressioni e come stanno vivendo l'atmosfera del Festival. Ospiti della Zac e di Virginia Tschang

Il rapporto che il duo ha con Sanremo risale al 2014 quando tentano di giocare la carta delle nuove proposte senza però superare le selezioni di Sanremo Giovani. Nel 2016 però ci pensa Alessio Bernabei a chiamarli sul palco dell’Ariston.





“PER NOI SEMBRA DI STARE IN VACANZA”

Sono arrivati sbadigliando e con la voce un pò abbassata ma l'entusiasmo alle stelle: “Ieri sera è stato divertente, meglio delle aspettative, ci ha dato una bella botta di adrenalina” dicono ai nostri microfoni. Poi ammettono che cantare insieme “Non è come una volta. Il comune denominatore è l’energia. Il bello è conoscersi sempre di più, giorno dopo giorno. Stiamo migliorando sempre di più il nostro rapporto. Salire su quel palco è stato meraviglioso, era un po che mancavamo da Sanremo. Per noi sembra di stare in vacanza, forse sarà l’effetto del mare” affermano.





DAI SOCIAL AL PALCO DI PIAZZA COLOMBO

Benji & Fede è un duo musicale italiano formato a Modena da Benjamin Mascolo, classe 1993 e Federico Rossi, classe 1994. Si sono conosciuti tramite i social network e in seguito è nato il duo, voce e chitarra. Dopo diverse e importanti collaborazioni con altri artisti del panorama della musica italiana, nel 2019 il duo ha presentato il singolo ‘Dove e quando’ certificato doppio disco di platino dalla FIMI, diventando il loro maggior successo.

Nel 2020 il duo musicale si è sciolto, con l’obiettivo di intraprendere un percorso artistico come artisti solisti. Il 26 febbraio 2021 Benjamin Mascolo, sotto lo pseudonimo B3NM, ha pubblicato il suo primo album solista, intitolato ‘California’, mentre il 9 aprile Federico Rossi ha presentato il suo singolo di debutto, ‘Pesche’ certificato disco di platino. Poi, il dietrofront. Il 28 maggio del 2024 il duo musicale ha annunciato il ritorno tramite un post su Instagram con un concerto il 16 novembre all'Unipol Forum di Assago di Milano.