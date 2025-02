I Coma_Cose raccontano il loro Sanremo su RTL 102.5: “Sentiamo di aver colpito nel segno, abbiamo raccolto ciò che volevamo”

Tra le canzoni che stanno lasciando il segno in questa edizione del Festival di Sanremo c’è sicuramente “Cuoricini” dei Coma_Cose. Il duo, alla terza partecipazione alla kermesse, ha portato un brano che sta spopolando in radio e sui social. Dietro il ritmo incalzante, però, si cela un tema profondo: l’amore ai tempi dei social.

‘CUORICINI’, UN SUCCESSO RADIOFONICO

Ospiti sul radio truck di RTL 102.5, nell’ultimo giorno del RadioFestival, i Coma_Cose hanno raccontato l’esperienza sanremese di quest’anno con il brano “Cuoricini”. La canzone è la più suonata da tutte le radio italiane. «Per noi era importante lasciare un ricordo di noi positivo, simpatico, allegro, spensierato, ma anche con qualche riflessione, perché il testo apre a un dialogo. Siamo bene, pensiamo di aver colpito nel segno, abbiamo raccolto ciò che volevamo. Per il resto, la gara è una gara, stasera daremo il massimo. È una canzone che abbiamo cercato tanto, l’abbiamo scritta proprio per venire a Sanremo, diversamente dalle due precedenti con cui avevamo partecipato al Festival. Ne abbiamo scartate un bel po’, e siamo partiti proprio da un sound che ci piace, quindi siamo partiti dalla new wave tedesca e inglese degli anni '80».

UN OMAGGIO AGLI ANNI ‘80 CON JOHNSON RIGHEIRA

Ieri sera, durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, Fausto Lama e California hanno scelto di portare sul palco “L’estate sta finendo”, eseguita insieme a Johnson Righeira. La performance ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston. In un punto della canzone, il duo ha modificato il testo cantando “Sanremo sta finendo”. «Ieri sera ci siamo divertiti, Johnson Righeira è una persona fantastica, siamo diventati subito amici. L'Ariston in piedi ti gasa di brutto. Siamo soddisfatti sia di ieri che, in generale, di questo Festival di Sanremo», raccontano Fausto Lama e California a RTL 102.5.

“VITA FUSA”, IL NUOVO ALBUM DEI COMA_COSE

“Cuoricini”, il brano in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo, è contenuto in “Vita Fusa”, il nuovo album dei Coma_Cose, disponibile dal 7 marzo. Ospiti sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo in compagnia di Luigi Santarelli, il duo racconta: «È un album tenerissimo, di canzoni dolci, d’amore e non solo. È un album abbastanza diverso, che disillude dalle aspettative di “Cuoricini”, che è la hit, ma ci sono tante canzoni, tante più delicate e personali. È un disco che racconta la nostra vita nell’ultimo anno, come facciamo sempre, cercando di portare anche un po’ della nostra vita privata, un bel disco da ascoltare, regalare, per i momenti di relax. È stato un anno molto pieno. "Malavita" ha segnato un po’ la nostra carriera, abbiamo girato tantissimo questa estate e ci siamo approcciati a questo mondo delle hit e ci diverte. È difficile fare una canzone con questi canoni, ma ci piace inserirla nel nostro ventaglio musicale».