Willie Peyote, Federico Zampaglione e Ditonellapiaga a RTL 102.5: questa sera duetteranno sulle note di “Un tempo piccolo”

La quarta serata della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti, vedrà Willie Peyote esibirsi insieme a Federico Zampaglione e Ditonellapiaga sulle note di “Un tempo piccolo” di Franco Califano. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fabrizio Ferrari, il Conte Galè, Virginia Tschang e Paola Di Benedetto, Willie Peyote ha dichiarato: «Io ho avuto già la possibilità di collaborare con Margherita nel mio disco e poi quando abbiamo pensato di fare “Un tempo piccolo”, non poteva mancare Federico perché è parte integrante della storia di quel brano. Poi io sono troppo torinese per fare Califano, mi servivano due romani altrimenti non me lo facevano fare. Rispetto a quattro anni fa è tutto diverso: posso uscire dall’albergo, c’è il pubblico in teatro. Devo dirvi che così è anche più facile e divertente e così ti sciogli anche con più facilità».





Le parole di Federico Zampaglione e Ditonellapiaga

Presente sul Radio Truck di RTL 102.5 anche Federico Zampaglione, frontman del gruppo, ha dichiarato: «Io avevo realizzato una cover di questo brano e quando chiamai Califano per chiedergli di modificare alcune parti del testo, rimase in silenzio e poi mi disse “Basta che non mi cambi la Vodka con l’acqua tonica”. Io ho fatto un Sanremo nel 2000 e mi sono divertito tantissimo ed è andato benissimo, poi ne 2008 una catastrofe e ora ritorno per la terza volta in un clima più tranquillo e anche io sono sereno. Mi sto divertendo e mi piace molto Willie, il suo pezzo e tutto quello che sta facendo. La motivazione principale per cui siamo qui è ovviamente essere a suo fianco e fare squadra in questo festival. Mi sto divertendo molto». «Quello che accomuna me e Federico è sicuramente la romanità e Willie, siamo qui per lui. Venire come ospite è sempre più divertente perché non hai la pressione addosso, tra di noi si è creata una bella enerrgia e la verità è che siamo molto tranquilli. È anche più facile gestire la pressione perché è comunque un pezzo emotivamente tosto quindi secondo me è diverso rispetto ad un pezzo leggero, perché bisogna avere una concentrazione alta. Tra di noi c’è molta serenità» queste le parole di Ditonellapiaga, ospite sul Radio Truck di RTL 102.5.





Il nuovo disco di Willie Peyote

Oggi, inoltre, Willie Peyote ha rilasciato il suo nuovo album, dal titolo “Sulla riva del fiume”, composto da dodici tracce, che raccolgono la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume”, pubblicato lo scorso 26 aprile, e quattro inediti tra cui il brano in gara alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo “Grazie ma no grazie”. «È il regalo di San Valentino che faccio a tutti. Sono molto contento che sia uscito e la mia tracia preferita è uno degli inediti che si chiama “Polvere” ed è una canzone d’amore tra l’altro» ha aggiunto Willie Peyote ai microfoni di RTL 102.5.