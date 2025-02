Serena Brancale e Alessandra Amoroso a RTL 102.5: questa sera duetteranno sulle note di “If I ain’t got you”

In occasione della serata cover della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, Serena Brancale ha deciso di portare il legame viscerale con la sua terra anche durante la quarta serata della kermesse. La cantante, infatti, sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Alessandra Amoroso, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Le due artiste, unite da una grande stima artistica e un forte attaccamento alla loro terra, canteranno insieme “If I Ain’t Got You”, iconico brano di Alicia Keys. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fabrizio Ferrari, il Conte Galè, Virginia Tschang e Paola Di Benedetto, Serena Brancale ha raccontato: «Alessandra conosce molto bene questa canzone e diciamo che è stato fondamentale per lei per tutta l’esperienza di Amici e io non lo sapevo. Io avevo già scelto di voler cantare questo brano, perché rappresenta tutto l’amore per la musica americana e poi ho proposto ad Alessandra di duettare con me e lei mi ha detto “Ma stai scherzano? È il pezzo della mia vita”. Stasera sarà una bella sorpresa, godiamoci le cose al momento giusto, pensiamo al qui e ora».





Le parole di Alessandra Amoroso

Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, anche Alessandra Amoroso. «Noi ci siamo trovate subitissimo, come si ci conoscessimo da una vita. È stato veramente speciale l’incontro con Serena. Non c’è alcun contrasto Bari-Lecce. Non è il nostro campo, noi facciamo musica, cantiamo l’amore e la condivisone. Io ho ascoltato la sua canzone in anteprima e ho pensato subito che fosse una figata, è stata molto gentile perché mi ha chiesto di rimanere alle sue prove e ho detto “Che spettacolo”. Anche perché non pensavo che la coreografasse. Io Serena la vorrei sempre con me, perché io sono una che appena mi chiedi una cosa vado in tilt, lei invece è super brava. È una professionista. Quest’estate io farò un tour, non so bene come sarà ma so che ci saranno un sacco di date, sarà bellissimo. Ci sarà un po’ di quello che è stato il passato e tante sorprese. Come dice la Brancale, no spoiler. Io non ho mai avuto paura di scendere le scale, non capisco la paura. Sono normali scale» ha dichiarato la cantante salentina nel corso di "Miseria e Nobiltà".