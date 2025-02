Simone Cristicchi su RTL 102.5: “Mi scrivono i giovani che ascoltando il pezzo pensano ai nonni”

Simone Cristicchi è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “Quando sarai piccola”, brano scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Charlie Gnocchi, Carlo Elli, Paolo Cavallone e Luigi Santarelli, il cantautore è tornato insieme ad Amara con il quale ha duettato ieri sera per il tradizionale appuntamento con le cover. Il brano scelto dai due, in linea con il progetto che l’artista ha portato sul palco dell'Ariston, è stato “La Cura di Franco Battiato".





“NON E’ UNA CARTELLA CLINICA, E LA CICLICITÀ DELL’ESISTENZA”

Cristicchi rivela che tutti i premi che ha vinto nella sua carriera li ha dati a sua madre ma il leoncino di Sanremo 2007 lo ha tenuto lui.

“Andrò a riposare prima di stasera. Ho la sensazione che mi metteranno tardi in scaletta (al momento dell’intervista ancora non è stato reso noto l’ordine di esibizione). La posizione perfetta per cantare per me è al centro.” rivela il cantautore che stasera proverà a portare a casa qualcosa. “Continuo a ricevere messaggi di ragazzi di quattordici quindici anni, una cosa che non avevo preventivato e assolutamente miracolo. Mi scrivono i nipoti che guardano ai loro nonni e ascoltando la canzone pensano a loro.

Io credo che sia un tema universale, questa non è una cartella clinica, è la ciclicità della nostra esistenza. L’amore e la cura verso il prossimo verso chi è più fragile” ha affermato l’autore dai microfoni della prima radio d’Italia.