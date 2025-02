Sanremo 2025, la seconda serata del Festival: "Dobbiamo mettere una bomba". Ecco cosa accade...

22.12 Per Noemi è un grande ritorno. Canta e incanta il teatro Ariston.

Il brano, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo, affronta il tema del coraggio di abbandonarsi alla persona di cui ci si innamora per vivere le emozioni pienamente e senza strategie. Dal titolo è chiara la sensazione di abbandono all’altro che si prova nell’innamoramento, paragonata a una sorta di morte interiore ma serena, perché l’amore vero e reciproco è più forte di ogni paura e insicurezza.

Non si parla solo di relazioni romantiche ma anche di maternità: se t’innamori, muori serenamente anche nell’affetto verso un figlio, massima espressione di amore incondizionato.

Ospite sul Radio Truck di RTL 102. 5 a Sanremo, in compagnia di Ambra, Angelo Baiguini e Carolina Rey, Noemi ha raccontato il significato del brano che ha portato sul palco dell’Ariston: «“Se t’innamori muori” è come gli autori francesi dell’800, dopo che fai l’amore con qualcuno c’è questo senso di abbandono. Io sono un’appassionata di vinili e ho deciso di farlo anche per il brano, di colore arancione. Io sono contenta perché questa canzone la sento dentro il mio cuore e quando la canto mi trasporta in un posto dove abbiamo abitato tutti almeno una volta nella vita e sono contenta che sia arrivata».

Noemi a RTL 102.5: “Mahmood, Blanco e Michelangelo hanno scritto il brano partendo dalla mia voce e da alcune parti della mia vita”

21.58 Sul palco Shablo con Guè, Joshua e Tormento con il brano La mia parola“

ABBIAMO PORTATO LA NOSTRA CULTURA NEL TEMPIO DELLA MUSICA TRADIZIONALE”

Si dicono soddisfatti della prima serata. Hanno fatto ballare la platea ma soprattutto, sottolineano, sono riusciti a far ballare la stampa.

Joshua è il più sconosciuto dei tre, spiega Tormento che si dice innamorato della sua voce. “Pensavo di crepare prima di salire sul palco, ma appena ho sentito la musica tutto è stato più facile” ha affermato il giovane ragazzo ai nostri microfoni.

“C’è un bel lavoro organico. C’è stata una ricerca delle origini dell'hip hop e un grande studio che ha portato ad avere un suono vintage riportato in chiave contemporanea.” afferma Tormento.

Guè ha sottolineato l’importanza di portare un brano che sia coerente con la loro storia: “Abbiamo portato la nostra cultura, il nostro sound, hip hop 100%, nel tempio della musica tradizionale. Siamo un pò di rottura. Altri esponenti dell’urban fanno un rap molto pop, noi siamo rimasti fedeli a noi stessi. Abbiamo portato un hip hop adulto ed è giusto che vada valorizzato anche in questo tipo di contesti.”

21.39 Carlo Conti ospita Dario D'Ambrosi che parla del Teatro Patologico. Sul palco sedici allievi che cantano La musica è vita. "Un'esplosione, che farà riflettere molti di noi", dice Conti. Un bellissimo messaggio.

"In Siria e in Libia lanciano sempre piu' bombe - spiega un giovane attore - perche' non hanno la forza di guardarsi negli occhi. Noi siamo più forti di una bomba atomica"

21.40 Canta Joan Thiele, che viene da Desenzano. Il suo debutto a Sanremo con la canzone dedicata al fratello

Joan Thiele su RTL 102.5 annuncia una sorpresa durante la sua esibizione di questa sera

IL NUOVO ALBUM DAL 21 FEBBRAIO

Il brano “Eco” è parte del suo nuovo album, il primo interamente in italiano, dal titolo “Joanita”, in uscita il 21 febbraio. «Ci ho lavorato quasi tre anni, non vedo l’ora che esca. Ogni canzone rappresenta un livello emotivo, quindi ognuno può riconoscersi in qualcosa: dall’illusione alla rabbia. È stato un viaggio emotivo. Tutto è partito dall’immaginario de ‘La ragazza con la pistola’ di Mario Monicelli. È un riferimento che porto con me da qualche anno», conclude.

La cantante tornerà anche domani ai nostri microfoni del Radio Truck di Sanremo per parlare del brano che porterà in gara durante la serata delle cover in coppia con Frah Quintale. La canzone che è stata scelta sarà un omaggio alla grande musica di Gino Paoli.

UN BIMBO PRODIGIO ALL'ARISTON

Alle 21.15 Arriva un bimbo prodigio: Samuele Parodi, 11 anni, che conosce tutto sul Festival. Conti lo intervista, siede nel pubblico. L'undicenne non ne sbaglia una. E' lui a presentare Massimo Ranieri.

Il brano pensato per la 75esima edizione del Festival si intitola Tra le mani un cuore. Tra gli autori del testo, Nek e Tiziano Ferro. "É un inno all'amore, a ciò a cui tutto aspiriamo, che è la vita" ha spiegato Massimo Ranieri, parlando di una "storia lacerante, il pubblico capirà perchè. É un atto di amicizia tra due che non ho mai letto fino ad ora in vita mia".

Festival di Sanremo, battuta in conferenza stampa: Conti fa un riferimento alla passata edizione?

21 La serata prosegue. Katia Follesa entra all'Ariston. "Una forza della natura", dice Conti. Subito la prima gag: un bob rosso per scendere le scale dell'Ariston.

"Grazie di avermi voluto, ci sono piu' conduttori che cantanti. Volevo dire una cosa prima di iniziare. Per affrontare al meglio questa esperienza, ho voluto prepararmi, da mesi faccio un percorso di remise in forme e ho fatto tantissima ginnastica. Non c'e' nessun segreto, quello che vedete è frutto di costanza e sport e saluto tutte le donne che vogliono raggiungere un obiettivo e proprio come me ci riescono", dice. La gara va avanti con Clara, Brunori Sas e Sarah Toscano.

20.45 inizia ufficialmente la terza serata di Sanremo 2025. Sul palco Edoardo Bennato, con la sua "Sono solo Canzonette", un grande successo del 1980. Presenta così l'omonima serie rai.