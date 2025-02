Festival di Sanremo, battuta in conferenza stampa: Conti fa un riferimento alla passata edizione? Photo Credit: agenzia fotogramma

LA BATTUTA SULLA PASSATA EDIZIONE

12.45 "Non volevo dire nulla sullo scorso anno e sul televoto. Abbiamo fatto la cosa più lineare possibile: abbiamo tolto la votazione delle cover sulla classifica finale e sul vincitore di Sanremo": Carlo Conti fa chiarezza dopo aver fatto riferimento al t elevoto, in conferenza stampa, alla scorsa edizione del Festival.

L'ORDINE DI USCITA DELLA TERZA SERATA NON C'E'

12.33 Ancora un mistero la scaletta di stasera. "Non è ancora stata stilata, quindi aspettiamo a dopo la conferenza: faremo una riunione con gli autori e ve la daremo al più presto", assicura Conti.

L'OMAGGIO DELL'ESERCITO A CARLO CONTI

12.30 "Il tuo foglio matricolare, parte della tua storia militare. Ecco il tuo atto ti giuramento alla Repubblica italiana": l'omaggio di Alessandro Faraò direttore artistico di Radio Esercito.

IL RICORDO DEL PASSATO IN RADIO

"Le radio hanno sempre fatto crescere il web. Nel 1980 si diceva: la tv uccide la radio. Che, invece, continua a brillare". L'omaggio di Conti a mondo delle radio.

LE CO-CONDUTTRICI DELLA TERZA SERATA

12.23 Katia Follesa, la terza co-conduttrice. "Sono emozionatissima. Mi merito questo palco ed ho una missione che non posso svelare", dice.

12.22 Elettra Lamborghini è emozionata. "Cinque anni fa ero qui. Sono ancora emozionata. Sempre come il primo giorno", dice.

12.20 Myriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Stasera ci saranno loro sul palco dell'Ariston. Myriam Leone era stata chiamata dieci anni fa da Carlo Conti, ma aveva detto no per dedicarsi al cinema.

CONTI: LUNGA VITA ALLA RADIO

12.17 "Lunga vita alla radio. Sempre", dice Carlo Conti. Che viene dal mondo della radio e ringrazia le radio per i passaggi radiofonici. "Stasera un'altra serata coinvolgente, pedaliamo con il sorriso. Ma pedaliamo", dice.

LE ANTICIPAZIONI SULLA TERZA SERATA

12.15 Duran Duran, Edoardo Bennato, Iva Zanicchi (premiata alla carriera) e tanto altro ancora: la finale delle nuove proposte. Stasera chi vincerà tra Alex Wyse e Settembre? Lo scoprire stasera.

12.11 "Sono 103 milioni di visualizzazioni sui social con +44 % rispetto al 2024", lo dice sempre in conferenza stampa Marcello Ciannamea. "E 21,5% milioni di interazioni sui social nel corso della seconda serata".

12.09 Picchi di share con Nino Frassica e con l'esibizione del bimbo prodigio di 6 anni Gervasi.

I PICCHI DI SHARE

12.07 "64,6% di share per la total audicence, che sostanzialmente per chiare i dubbi i 11,4 milioni derivano da tv tradizionale a questa si aggiunge 400 mila ascoltatori in più dalla total audience", cosi Marcello Ciannamea direttore del Prime time. "Ieri un picco di share sui 15-24 enni all'esibizione di Willie Peyote. Un vero e proprio record.

"Sanremo 2025 ha conquistato il pubblico di ogni età con numeri da record". Così l'ad Gianpaolo Rossi.

