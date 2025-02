Sanremo 2025, Morgan sui social: “Le canzoni una più orrenda dell’altra. Cantanti insopportabili”

Morgan-Sanremo. Un binomio che regala sempre polemiche, lo sa anche chi non è appassionato del festival della canzone italiana. Sono passati 5 anni dal siparietto tragicomico che aveva visto il cantautore litigare in diretta sul palco con il collega Bugo, durante la gara. Nella notte di giovedì, l’artista ha affidato alle proprie storie Instagram un commento sulla settantacinquesima edizione del Festival. E, come è possibile intuire, non ha fatto prigionieri.





La storia sui social

Che Morgan (al secolo Marco Castoldi) non sia un grande fan della kermesse non è un mistero. In generale, sono ben note le critiche che l’artista muove a tutto il sistema della discografia italiana ed è evidente che Sanremo, in quanto evento principe e quintessenza della musica italiana, sia una preda succulenta da azzannare anche via social.

Il cantante, infatti, ha scelto le storie Instagram per condividere il proprio disappunto. Sfondo nero, testo bianco ben visibile che recita: ''Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell'altra, musicalmente vuote inesistenti”. Nemmeno le parole scelte dagli artisti vengono risparmiate: “I testi – prosegue Morgan – roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen''.

Nel fiume in piena di critiche, però, una scelta artistica viene risparmiata: ''L'unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran'', aggiunge Morgan. La band guidata da Simon Le Bon salirà sul palco dell'Ariston questa sera.