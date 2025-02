Fedez voleva rinunciare a Sanremo 2025, ecco il messaggio vocale che lo dimostra

"Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo, perché non sono nelle condizioni, non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi".

Queste le parole pronunciate da Fedez in un messaggio vocale indirizzato allo youtuber Ale Della Giusta pochi giorni prima dell'inizio del Festival di Sanremo 2025.

La rivelazione è contenuta nel video dal titolo "7 Giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo", pubblicato proprio da Della Giusta ieri sera su Youtube (in mezza giornata quasi 500 mila visualizzazioni).

Alla vigilia della manifestazione canora, in effetti, erano circolate voci sulla volontà del rapper di ritirarsi dalla gara, a seguito delle polemiche generate dal podcast Falsissimo di Fabrizio Corona dedicato al matrimonio con Chiara Ferragni e alla relazione con Angelica Montini.

Una ipotesi che era stata smentita dall'entourage dell'artista.

Il documentario su Fedez a Sanremo 2025

Nel documentario rilasciato su Youtube vengono mostrato i dieci giorni trascorsi da Ale Della Giusta accanto a Fedez, attraverso audio e filmati in cui il rapper esprime a pieno ogni emozione. Si va dall'ansia alla felicità, dalla paura alla voglia di tornare a concentrarsi soltanto sulla musica.

Così assistiamo al dietro le quinte del viaggio da Milano a Sanremo, delle prove all'Ariston, del red carpet, dei camerini e di tutto ciò che rende il Festival un evento unico nel panorama italiano.

In particolare, il messaggio vocale nel quale Fedez annuncia allo youtuber la volontà di rinunciare alla gara canora risale al 30 gennaio, cioè tre giorni dopo la pubblicazione dell'episodio di Falsissimo dedicato ad Angelica Montini, la donna che avrebbe sempre amato negli ultimi anni.

Fedez racconta che il suo timore era di andare a Sanremo e finire per fare "il bersaglio umano", visto che da lì a poco sarebbe uscito il secondo video, quello su Ferragni.

Il rapper confessa:

"Per quanto tu sia abituato, ti stupisci sempre di quanto le cose possano diventare grandi. Non hai qualcuno che ti può capire rispetto a una situazione del genere. Solo Chiara può comprendere".

Fedez a Corona: "Sei un infame"

Nel video (è stata pubblicata solo la prima parte, il nuovo episodio sarà rilasciato nei prossimi giorni) viene mostrato anche lo scambio di telefonate e di messaggi con Fabrizio Corona.

Dopo le rivelazioni di Falsissimo sulla Ferragni, Fedez gli scrive: "Ma perché devi scrivere una cosa che non è vera? Sei proprio un infame, mi dispiace dirtelo, ti avevo chiesto di non pubblicarlo".