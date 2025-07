Entra in vigore la “Legge Brambilla”: pene più dure per chi maltratta gli animali Photo Credit: agenziafotogramma.it

A partire da oggi chi maltratta gli animali rischia pene più severe. Entra in vigore la “legge Brambilla”, il provvedimento che introduce modifiche al Codice penale e a quello di Procedura penale nell’ottica di scoraggiare comportamenti violenti verso i cosiddetti “pet” (e non solo). Prima firmataria della legge, Michela Vittoria Brambilla, parlamentare di Noi Moderati e presidente dell’intergruppo per i Diritti degli animali e la tutela dell’ambiente, intervenuta questa mattina in Non Stop News, su RTL 102.5.





Le novità

“Una riforma storica che l’Italia attendeva da almeno 25 anni, una grande vittoria per tutti coloro che amano gli animali”, commenta entusiasta Brambilla ai microfoni di RTL 102.5. “La portata innovativa – prosegue l’onorevole – sta nel fatto che ribalta la prospettiva. Gli animali, esseri senzienti, diventano soggetto giuridico portatore di diritti da tutelare in via diretta”.

“La seconda novità è il fatto che finalmente si inasprisce il quadro sanzionatorio in maniera importante. Così chi commette crimini atroci nei confronti dei nostri piccoli amici vedrà aprirsi le porte del carcere pagando contestualmente una sanzione importante”, aggiunge Brambilla. Le pene, dunque, vengono inasprite. Chi uccide un animale rischierà fino a 4 anni di carcere e 60mila euro di multa, in particolare se il fatto è commesso infliggendo sevizie e sofferenza prolungata. In caso di maltrattamenti, si rischierà la prigione fino a 2 anni e 30mila euro di multa. Il provvedimento, inoltre, introduce anche alcune aggravanti che dipendono dalla presenza di minori, dal numero di bestie torturate, dalla diffusione di video sui social. Nel caso in cui queste situazioni si verifichino, la pena sarà aumentata di un terzo per ognuna.