Brindisi: carabiniere ucciso mentre sventa una rapina. Era il suo ultimo giorno di lavoro

Era il suo ultimo giorno di lavoro come carabiniere. Da domani sarebbe andato in licenza poi, a luglio, la pensione. E invece la sua vita si è interrotta oggi, in uno scontro a fuoco, mentre svolgeva il suo lavoro. Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, è morto intorno alle 7 di questa mattina. Era intervenuto con il suo collega per fermare una banda di rapinatori all’opera presso un distributore di benzina.





L’inseguimento e lo scontro a fuoco

La dinamica della sparatoria è allo studio degli inquirenti che, in queste ore, stanno raccogliendo tutti i materiali per comprendere come si siano svolti i fatti. Secondo le prime ricostruzioni i militari hanno intercettato l’auto in fuga, una Lancia Y di colore scuro, lanciandosi all’inseguimento lungo la zona industriale della cittadina. Dopo ripetuti speronamenti, i rapinatori (almeno tre) sono scesi dall’auto, scappando a piedi in direzioni diverse. Legrottaglie ha cercato di raggiungerne uno che, quasi braccato, ha aperto il fuoco, uccidendolo. Anche il brigadiere avrebbe esploso alcuni colpi, riuscendo però solo a ferire il criminale. La vittima viveva a Ostuni – in provincia di Brindisi – e lascia due figli.