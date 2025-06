Da domani debutta la Constatazione Amichevole digitale

Arriva un’interessante novità per tutti gli automobilisti: a partire da domani sarà infatti operativo il modulo Cai digitale. A tanti very normal people, dopo aver fatto un incidente, sarà capitato di dover compilare il famoso modulo blu, indispensabile per informare le rispettive compagnie assicurative dell’avvenuto sinistro, della dinamica e degli estremi necessari per procedere ai risarcimenti dovuti. La cosiddetta Constatazione Amichevole di Incidente sarà dunque disponibile anche in versione elettronica, compilabile attraverso smartphone, tablet o computer. In Italia, secondo quanto rilevato dall’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (Aiped) sono stati registrati circa 1,8 milioni di incidenti, l’80% dei quali tutti risolti con un risarcimento diretto.





Le novità

A introdurre questa innovazione nel settore Rc auto è il regolamento Ivass n. 56 del 25 marzo 2025. Le compagnie assicurative dovranno adeguarsi e garantire ai propri clienti un ambiente digitale efficiente entro l'8 aprile 2026. "Ogni compagnia assicurativa realizzerà una propria app che metterà a disposizione dei propri clienti", spiega ai microfoni di Non Stop News, su RTL 102.5, Mario Rossi, giornalista di Quattroruote. "Chiaramente - prosegue Rossi - la struttura dell'app sarà uguale per tutti e replicherà quella dell'attuale modulo blu. Ci sarà il conducente 1, il conducente 2 con i relativi veicoli e la possibilità di disegnare uno schema dell'incidente". Questa soluzione dovrebbe permettere una gestione più veloce e sicura dei sinistri, favorendo una più semplice trasmissione dei documenti necessari per aprire le pratiche.

Per accedere alla piattaforma e al modulo Cai, bisognerà autenticarsi attraverso la Carta d’Identità elettronica o Spid, entrambi necessari per concludere con la firma digitale. Sarà possibile realizzare una versione elettronica del vecchio “disegnino” e una descrizione testuale che illustri la dinamica dell’incidente. Non è invece ancora chiaro se sarà possibile caricare immagini dei veicoli coinvolti. "Nonostante la tecnologia lo permetta, per ora non è prevista per regolamento la possibilità di allegare foto delle vetture e del contesto in cui è avvenuto l'incidente", conclude Rossi.