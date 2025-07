Maltempo: da Nord a Sud oltre 100mila fulmini in due giorni

Sembrano passati mesi dalle giornate afose che abbiamo affrontato, da Nord a Sud, la scorsa settimana. Temperature record per tutta la penisola che non solo hanno causato disagi alla sudorazione dei very normal people, ma hanno messo a dura prova i nostri sistemi di approvvigionamento energetico, con spiacevoli black out in molte città. A partire dallo scorso weekend, tuttavia, una violenta ondata di temporali ha funestato la Penisola, soprattutto nelle regioni settentrionali, causando problemi opposti a quelli registrati nei giorni precedenti: allagamenti, fiumi in fase di esondazione, violenti rovesci e un numero record di fulmini!





Più di 100mila fulmini

In una città come Milano, negli ultimi due giorni, bastava affacciarsi dalla finestra o ritrovarsi in macchina la sera – più o meno tra le 18 e le 21 – per ritrovarsi davanti a uno spettacolo tanto spaventoso quanto affascinante: una danza di "fili" che continuavano a illuminare il cielo nero. Fenomeni che sono stati rilevati su tutto il territorio nazionale: “Dopo il caldo africano con 40°C il sistema reagisce con nubifragi sempre più intensi, alimentati da un calore estremo tipico dei tropici”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. “In due giorni – prosegue Tedici – più di 100mila fulmini”!





Gli alberi caduti a Milano

Un paragrafo a parte meritano i rischi derivanti dagli effetti di questi violenti temporali sul verde pubblico e sulla sicurezza dei cittadini. A Milano, in particolare, sembra stia diventando una vera e propria emergenza il fenomeno degli alberi caduti dopo i forti rovesci. La somma del forte vento, delle piogge intense alternate a grandine e dei fulmini, negli ultimi anni, sta causando molti disagi: basta fare un giro in un qualunque quartiere della città meneghina per poter passare facilmente in rassegna un significativo numero di tronchi caduti, spesso causando vere e proprie tragedie: domenica sera una donna di 63 anni è morta lungo il Naviglio, travolta da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento. Altre due persone, poi, sono rimaste ferite. Per non parlare dei danni alle abitazioni e alle automobili che si trovano nel raggio di caduta.

Chi scrive, proprio nella serata di ieri, è stato graziato da un gigantesco tronco, nei pressi della fermata Ponale della Metro5 milanese. Graziato poiché l'albero, fortunatamente, ha scelto di accasciarsi in direzione opposta alla mia che avevo appena parcheggiato la macchina. Come nei migliori film horror, in un primo momento si è sentito un sinistro scricchiolio di legno, seguito dal crollo.