Meteo: arriva il gran caldo, questa settimana picchi di 42 gradi

È arrivato il momento di dare ufficialmente il via all’estate 2025. Se già da un qualche settimana il caldo ha iniziato a farsi sentire, con i social invasi dalle foto dei primi bagni al mare, dalle scampagnate e dai primi pantaloncini corti, il prossimi sette giorni metteranno a dura prova la nostra resistenza. I principali servizi meteorologici, infatti, ci hanno tenuto a metterci in guardia: sono in arrivo temperature significativamente alte che andranno a identificare la settimana più calda del 2025 (almeno finora). Basti pensare che si raggiungeranno picchi di 42 gradi nel fine settimana.





L’anticiclone africano

Protagonista indiscusso di questa ondata di calore, l’anticiclone africano che porterà temperature di almeno 8-10°C superiori alla media. Già nei giorni passati, le regioni del Sud hanno sperimentato situazioni complesse: 40°C rilevati in Sicilia, 39°C in Puglia e Sardegna. Nelle prossime ore condizioni simili arriveranno anche al Centro-Nord: a Milano attesi 35°C, 37°C a Roma, 38° a Firenze e Bologna. Record per la Sardegna che dovrebbe raggiungere picchi di 41-42°C.

E spiace deludere coloro che si augurano di trovare un po’ di frescura nelle ore notturne. Le minime, infatti, saliranno anche dopo il calare del sole, con temperature che arriveranno fino a 23-25°C entro il weekend, in particolare nella zona della Pianura Padana: valori che permettono di definire “tropicali” le notti che trascorreremo. Come fossimo in un forno, l’aumento dei gradi sarà progressivo, di circa un’unità al giorno, per arrivare al picco atteso domenica 15 giugno.