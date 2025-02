Willie Peyote sul premio della critica di Sanremo: “Quest’anno ci sono grandi autori in gara, quindi faccio il tifo per loro, io il mio ce l’ho a casa” Photo Credit: Chiara Mirelli

In gara alla 75ª edizione della kermesse canora, ieri sera, Willie Peyote è tornato sul palco del Teatro Arison con Grazie ma no grazie. Ospite di RTL 102.5 in compagnia di Carolina Rey e Angelo Baiguini l’artista torinese ha spiegato il suo brano: «L’intento era di approcciare con ritmo e ironia, basso e alto contemporaneamente; la chiave secondo me è quella, nella musica e nella vita. Cerco di rispondere in maniera gentile, vale un po’ tutto, vale anche il conservatorismo che vedo rifiorire anche nei giovani, questo mi mette un po’ di tristezza, vedere che sono i giovani ad aver paura dei cambiamenti. Poi è una collezione di frasi e cose che ci succedono nella vita e a cui rispondiamo grazie, ma no grazie», racconta. Nel videoclip e nel testo del brano di Willie Peyote ci sono i Jalisse «Sono con me in questa esperienza a tutti gli effetti», dice.





IL RITORNO AL FESTIVAL DI SANREMO

Willie Peyote è tornato al festival di Sanremo a 4 anni di distanza dalla sua prima fortunata partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, singolo che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti quell’anno in gara. «Questo è il mio primo Sanremo con il pubblico dell'Ariston in sala, devo dire che mi carica e mi rilassa, mi sembra di essere a casa. Avevo vinto il Premio della Critica Mia Maritni. Quest’anno ci sono grandi autori in gara, quindi faccio il tifo per loro, io il mio ce l’ho a casa. Sono venuto per divertirmi, le aspettative erano quelle e ci sto riuscendo».





IL NUOVO ALBUM

La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14 febbraio, “SULLA RIVA DEL FIUME”, 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume” (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti tra cui il brano in gara “Grazie ma no grazie”. «Si parla dei Murazzi, luogo mitologico per la musica torinese, sono proprio sulla riva del Po. È un disco che chiude una trilogia iniziata con un disco chiamato ‘Educazione sabauda’, e quindi torniamo a casa e la chiudiamo da Torino», conclude.