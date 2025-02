Joan Thiele a RTL 102.5 con Frah Quintale per la serata delle cover. Un omaggio a Gino Paoli con il brano “Che cosa c’è”

Anche oggi, come successo in questi giorni sanremesi, Joan Thiele è passato sul Radio Truck di RTL 102.5 nel programma “The Flight”. Assieme a lei anche Frah Quintale con il quale duetterà questa sera durante la serata delle cover. Il brano che i due artisti hanno scelto è una pietra miliare della musica italiana, Che cosa c’è di Gino Paoli. Il brano fu registrato nel 1963, lo stesso anno in cui il cantautore di Monfalcone tentò di suicidarsi. La canzone, inclusa nell’album Basta chiudere gli occhi (1964), fu incisa anche da Ornella Vanoni per l’album Le canzoni di Ornella Vanoni.



“MI HA GHOSTATO”, LA RIVELAZIONE DI FRAH QUINTALE

“Fare l’ospite è una pacchia” ha affermato Frah Quintale ai microfoni di Matteo Campese e La Zac. “Vengo qua mangio faccio i mie giri. Si sta bene, io poi sono un pò defilato rispetto a Sanremo, ho l’albergo fuori” ha rivelato il cantante. I due durante i primi giorni del Festival non si sono sentiti anche se Fra Quintale afferma di aver mandato dei messaggi alla cantante a cui però non ha mai ricevuto risposta: “Mi ha ghostato”, dice sorridendo.

“Ieri è stato emozionante, ho sentito un'energia ancora più forte rispetto alla prima serata” dice invece Joan Thiele parlando della sua seconda esibizione sul palco dell’Ariston.

A proposito del brano di questa sera Joan ammette: “L’ho scelto io perchè questa canzone mi fa piangere, mi emoziona tanto e ho pensato che sarebbe stato emozionante cantarlo con lui”. I due non hanno mai conosciuto Gino Paoli. L’arrangiamento di “Che cosa c’è” dovrebbe essere fedele con l'originale anche se i due non si sbottonano troppo sull’esibizione della serata.





IL NUOVO ALBUM “JOANITA”, FUORI IL 21 FEBBRAIO

Il brano “Eco” è parte del suo nuovo album, il primo interamente in italiano, dal titolo “Joanita” , in uscita il 21 febbraio. “Ci ho lavorato quasi tre anni, non vedo l’ora che esca. Ogni canzone rappresenta un livello emotivo, quindi ognuno può riconoscersi in qualcosa: dall’illusione alla rabbia. È stato un viaggio emotivo. Tutto è partito dall’immaginario de ‘La ragazza con la pistola’ di Mario Monicelli. È un riferimento che porto con me da qualche anno”, conclude.