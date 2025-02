Tornano a Sanremo 2025, ormai dietro l'angolo, emozionando tutti. I Modà sono pronti per questa nuova avventura.

I precedenti non mancano. Facciamo un salto indietro al 2005 quando con Riesci a innamorarmi arrivano nella sezione Giovani. Poi nel 2011 tornano sul palco dell'Ariston con Arriverà in duetto con Emma Marrone e nel 2013 con Se si potesse non morire. Infine nel 2023 con Lasciami. Nell'edizione diretta e condotta da Carlo Conti, i Modà partecipano con il brano Non dimentico.

Musica e testo di Francesco Silvestre. Anche a sto giro Kekko è il perno del progetto Modà anche se Wassily Kandinsky viene citato nel testo per definire l'immaginazione, visto che lui, Kandisky intendo, è stato precursore e fondatore della pittura astratta e l'immaginazione poco c'entra con un testo dove bisogna convivere "tra tutti quei ricordi che sanno di passione che sanno di rimpianti". Il brano ha una essenza melodica che ogni tanto mostra l'orgoglio di tracimare in un rock un po' più crudo ma si ferma su limitare del precipizio. Una volta si diceva che se tenevi gli occhi aperti durante un bacio era perché stavi guardando chi avrebbe goduto del bacio successivo. Insomma un tradimento oculare. E così ci ricongiungiamo al finale del brano che invoca l'ora del coraggio, quell'ora in cui "forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro".

MODA' TORNANO LIVE ALLO STADIO SAN SIRO CON 'LA NOTTE DEI ROMANTICI'

A distanza di 11 anni dal loro trionfale esordio negli stadi nel 2014, i Modà tornano per la quarta volta allo Stadio San Siro giovedì 12 giugno 2025.

La band dei record che ha conquistato premi e riconoscimenti e con all'attivo 8 dischi e 3 ep, si esibirà la prossima estate con uno show-evento dal titolo 'La notte dei romantici', prodotto da Vivo Concerti, che ripercorrerà la loro lunga carriera di oltre vent'anni e i loro tantissimi successi.

L'apertura delle prevendite è prevista per oggi, venerdì 15 novembre a partire dalle 14 per la messa in vendita online, mentre dal 20 novembre alle 11 per i punti vendita.

La band ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d'oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia.

I Modà, Francesco 'Kekko' Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), che hanno venduto quasi 2 milioni di dischi, raggiungono 3 milioni e mezzo di persone sui social network. Radio partner dell'evento sarà Rtl 102.5.