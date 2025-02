Olly a RTL 102.5 sul duetto con Goran Bregović: “Volevamo fare qualcosa di folk e divertente, sarà una vera figata”

Olly, ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo insieme a Virginia Tschang, è alla sua seconda partecipazione in gara al Festival della Canzone Italiana. Nel programma Miseria e Nobiltà, il cantante genovese ha raccontato la sua partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Balorda nostalgia”, prodotto da JVLI, uno dei producer attualmente più apprezzati della scena musicale italiana, con cui il cantautore collabora da tempo. Grazie all’incontro tra i due e il musicista Pierfrancesco Pasini è nata questa intensa ballad “fatta a mano” che mette al centro le parole di Olly, esaltate dalla produzione organica che vede l’incontro tra chitarre acustiche e pianoforte. «Sono carichissimo per questo Sanremo, ma anche molto concentrato. Se sono favorito per la vittoria? Non ci penso, non sono qui per questo», spiega l’artista.

LA SERATA DELLE COVER

Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, Olly si esibirà sul palco del teatro Ariston con il brano Il pescatore del cantautore Fabrizio De André, accompagnato dal musicista e compositore Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Band, rinomata per la straordinaria capacità di fondere tradizioni e generi musicali come le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. «Abbiamo chiamato Goran Bregović perché volevamo fare qualcosa di folk e divertente, sarà una vera figata. Musicalmente, volevamo portare qualcosa di diverso da Balorda nostalgia, quindi serviva un arrangiamento più movimentato. Ho guardato alcune esibizioni di Goran Bregović e ho capito che era la scelta perfetta. Non mi aspettavo che accettasse, e invece è stato subito disponibile. Ci incontreremo qui per la prima volta e scatterà tutto ciò che deve scattare», racconta Olly.

IL TOUR

Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 - 2025, Olly tornerà live nei club italiani con la seconda leg del tour. Ad attenderlo poi in autunno il TUTTA VITA TOUR 2025 - 2026, che porterà il cantautore live per la prima volta nei palazzetti italiani tra l’autunno 2025 e la primavera del 2026. «Non vedo l’ora di buttarmi in mezzo alla gente, ad ottobre poi inizierà il tour nei palazzetti. Per ora c’è ancora il tour dei club e voglio pensare a quello, poi uno step alla volta aggiungeremo cose, il mio obiettivo è aggiungere sempre più strumenti».