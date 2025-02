Olly in gara a Sanremo, il significato del testo della canzone che canterà all'Ariston

Il significato più profondo del brano è legato all'amore, ancora una volta al centro delle canzoni scelte dal conduttore e direttore artistico del Festival. La canzone racconta un amore finito ha lasciato il segno, una storia che si ripete da decenni per intere generazioni.

Olly a RTL 102.5: “Nel disco parlo di tanti momenti degli ultimi due anni e sono davvero orgoglioso del progetto”

Non sottovalutate la quotidianità. Quella che, a volte, ci devasta la vita. Quella che, altre volte, ci cambia la vita. Quella che ci fa sognare, riflettere, piangere o ridere. Vedremo all'Ariston un Olly decisamente cresciuto: un big. Che vi farà emozionare.

Il cantante riflette sull'amore, finito. E sul significato profondo della nostalgia, a volte sempre più balorda. Lui stesso, in un'intervista, svela:

«“Balorda nostalgia” è una canzone molto intuitiva, in realtà parla di nostalgia che è sempre un po’ balorda, fa sempre un po’ male. Racconta una sensazione di mancanza, ovviamente di presa male, però come tutte le canzoni che sto scrivendo ultimamente, è una presa male che non è fine a se stessa, ma finisce sempre un po’ in una liberazione generale.

Il brano racconta sicuramente qualcosa di vero, come tutto quello che mi viene da raccontare di solito. Se questo pezzo fosse un’immagine probabilmente. non lo so, mi viene in mente colori e basta, nero, blu, mischiato. Dipende dai momenti, ma il risultato è un po’ un casino, come me del resto».