Olly a RTL 102.5: “Nel disco parlo di tanti momenti degli ultimi due anni e sono davvero orgoglioso del progetto”

Olly è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il suo nuovo progetto discografico, intitolato “Tutta Vita”. Anticipato dai singoli “Devastante” e “Per due come noi”, le dodici tracce del disco raccontano le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere una intera generazione. Ai microfoni di RTL 102.5 Olly ha raccontato il senso dell’album, prodotto dal producer JVLI: «Il senso di questo disco è che anche nelle situazioni peggiori si può trovare della positività. Parlo anche del dolore e di quanto vada vissuto anche quello, con la consapevolezza che alla fine ci si rialza e quindi di non mollare mai. Ci sono gli ultimi due anni della mia vita, come il fatto che vorrei convivere ma non riesco a farlo, la mia famiglia che mi manca e che si cresce in fretta. Tutte le canzoni raccontano per me un momento particolare e io sono orgoglioso di questo album, indipendentemente dai risultati che otterrà».





Le collaborazioni nel disco

Nel disco sono presenti due collaborazioni importanti, la prima con Angelina Mango in “Per due come noi”, singolo che parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali. In merito al featuring, Olly ha raccontato: «La canzone mi ha dato soddisfazioni dal momento in cui è nata, ovvero sul mio divano con JVLI mentre mi raccontava la sua storia e io l’ho subito trascritta in canzone. Poi ho incontrato Angelina, ancor prima di Sanremo e sono rimasto impressionato dalla sua energia e l’ho chiamata per venire in studio. Io sono fan delle collaborazioni d’un tempo tra autori e credo che questo brano si diversifichi un po’ dal resto dei featuring e credo abbia una propria energia». In “Tutta Vita” è presente anche una seconda collaborazione, quella con Enrico Nigiotti sulle note di “Sopra la stessa barca”, da cui si evince come Olly viva la vita, la sua quotidianità insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, ovvero tutti sulla stessa barca.





Il tour invernale e indoor

Olly è pronto a portare il nuovo album nella dimensione live e ad esibirsi in 14 appuntamenti, tutti completamente sold out, con il suo “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR”. Oltre alla data zero a Nonantola (MO), il cantante farà tappa a Milano, Firenze, Venaria Reale (TO), Padova, Bologna, Pozzuoli (NA), per poi concludere questo tour a Roma. Dopo il tour invernale, Olly porterà nuovamente la sua energia sui palchi dei club italiani con il tour indoor 2025: in primavera si esibirà a Venaria Reale (TO), Bologna, Roma, Molfetta (BA), Firenze e Padova. Durante The Flight, Olly ha rivelato: «Non vedo l’ora di cantare live, è un disco da concerto e ho una voglia matta di suonare e cantare. Abbiamo iniziato a comporre il progetto in studio e JVLI sta preparando gli arrangiamenti del disco vecchio. Mischieremo gli album e non vedo l’ora».