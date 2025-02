Bresh a RTL 102.5: “Portare Crêuza de mä è un gesto ribelle”

L'artista genovese Bresh è tornato ai microfoni di RTL 102.5 per raccontare la sua prima esperienza al Festival di Sanremo con il brano La tana del granchio.

“La tana del granchio sono io, è il punto più intimo e profondo dove si torna nei momenti meno felici e da dove poi si riparte. È un posto intimo. Abbiamo aperto anche un pop-up store che si chiama proprio La tana del granchio, con tanti eventi e iniziative. Sono molto contento”, racconta.

IL DUETTO

C’è grande attesa per il duetto che stasera vedrà Bresh esibirsi in Crêuza de mä di Fabrizio De André. Essendo genovese e profondamente legato alla sua terra, il cantautore ha espresso grande entusiasmo per questa performance. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà proprio Cristiano De André. “Non vedo l’ora, perché la mia generazione non la conosce e portarla è un gesto ribelle rispetto a portare una canzone italiana che tutti conoscono e che tutti possono cantare. Poi, con Cristiano De Andrè sarà una grande emozione”, svela a No Problem – W l’Italia.

IL TOUR

Il 2025 si preannuncia un anno importante per Bresh, che per la prima volta intraprenderà un tour nei palasport. Sono già state annunciate due date imperdibili: sabato 1° novembre a Roma e giovedì 6 novembre a Milano. Un grande passo nella sua carriera, che lo vedrà portare la sua musica in due delle città più importanti d'Italia.