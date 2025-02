Chiello a RTL 102.5: “Lucio Battisti mi ispira molto e non mi sarei mai permesso di stravolgere un suo brano”

Si avvicina la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, una delle più attese da tutto il pubblico. Rose Villain, in gara alla settantacinquesima edizione del Festival con il brano “fuorilegge”, porterà sul palco l’amico e collega Chiello, in occasione della serata dedicata ai duetti e alle cover. I due artisti, che saranno i primi a esibirsi, renderanno omaggio a Lucio Battisti esibendosi nella loro versione di “Fiori di rosa, fiori di pesco”. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di LaMario e La Ceci, Chiello ha raccontato: «Lucio Battisti penso sia uno dei miei artisti preferiti. I suoi testi mi ispirano molto, ma anche musicalmente. Rose mi ha chiamato e mi ha chiesto se volessi accompagnarla nella serata dei duetti al Festival di Sanremo. Lei sa che ci accomuna la passione per Lucio Battisti e mi ha proposto il brano “Fiori di rosa, fiori di pesco” e non poteva rinunciare. Siamo stati in studio l’anno scorso un paio di volte, giusto per il gusto di farlo e per la condivisione artistica. Siamo stati coerenti con la versione di Battisti e non l’abbiamo stravolta, non mi sarei mai permesso. In qualche modo l’abbiamo un po’ modernizzata. Se avessi dovuto fare io il duetto con qualcuno, non so chi avrei scelto, sicuramente ci avrei messo un po’ di tempo per decidere» ha dichiarato Chiello nel corso di "Pop around the clock" su RTL 102.5.





Il prossimo disco di Chiello

Nel corso della chiacchierata con Chiello, si è parato anche del suo prossimo progetto discografico e del tour: «Dopo Sanremo starò circa 10 giorni consecutivi in studio per finire il disco, che ormai è all’80%. La parte di scrittura è chiusa, stiamo facendo un po’ di mix. L’album uscirà in primavera e poi ho un tour che toccherà un po’ tutta l’Italia» ha raccontato il cantante ai microfoni di RTL 102.5 in merito al lavoro e alla realizzazione di un nuovo disco. Il cantante, intanto, si prepara anche ai live, che prenderanno il via a maggio 2025: Chiello si esibirà live, partendo da Senigallia, per poi passare per Napoli, Roma, Milano, Firenze, Nonantola, Padova, per poi concludersi a Venaria Reale.