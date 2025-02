Noemi a RTL 102.5: “Ci tenevo a fare una bella cosa, io ero nella mia comfort zone e Tony si è impegnato davvero tantissimo”

Noemi è in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se t’innamori muori”, scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo e prodotto da Michelangelo. Il brano porta alla luce una riflessione sui sacrifici e sulle scelte che si mettono in atto quando si è innamorati, unendola alla dicotomia di Eros e Thanatos e prendendo ispirazione dai concetti letterari di piccola morte e fragilità dell’animo umano di fronte al sentimento. “Se t’innamori muori” affronta il tema del coraggio di abbandonarsi alla persona di cui ci si innamora per vivere le emozioni pienamente e senza strategie. Una volta concluso il Festival di Sanremo, venerdì 28 febbraio 2025 uscirà “NOSTALGIA”, il nuovo album di Noemi. A fine anno la cantautrice salirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 20 dicembre 2025, non prima di essersi esibita nei teatri italiani.





Il duetto con Tony Effe

Ieri sera, la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo 2025 ha accolto la serata dedicata ai duetti e alle cover. Quest’anno, per la prima volta, i cantanti in gara hanno avuto la possibilità di duettare fra loro. Noemi e Tony Effe hanno colto quest’occasione per esibirsi insieme sulle note di “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di La Ceci e LaMario, Noemi ha raccontato: «Sto molto bene, abbiamo quasi finito questa settimana di frenesia. Sul palco ci siamo divertiti tantissimo. Anche vedere Mahmood è stato fantastico, sembra un Dio. Ci tenevo a fare una bella cosa nella serata delle cover, Tony si è impegnato tantissimo. La musica, quando è un luogo di incontro, di abbraccio e troviamo tutti il modo di sentirci insieme, è una cosa bellissima. Quando le canzoni sono belle, è tutto più semplice. Io ero nella mia comfort zone perché io canto, Tony di solito rappa e si è messo veramente a disposizione anche per trovare una chiave per fare una canzone che è un inno all’andare in profondità, a capire le cose e capire cosa abbiamo davanti, altrimenti tutto il resto è noia. io ho un piccolo Califano dentro di me e anche Tony».