Joan Thiele su RTL 102.5 annuncia una sorpresa durante la sua esibizione di questa sera

Anche oggi Joan Thiele è tornata ai microfoni del programma The Flight. In diretta da Sanremo, l’artista ha raggiunto Matteo Campese sul Radio Truck della prima radio d’Italia per raccontare il suo esordio sul palco del Festival della Canzone Italiana. Ieri sera non si è esibita ma, nel corso della prima serata del Festival, Joan Thiele ha cantato il brano “Eco”, scritto dalla stessa artista. Il pezzo è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle, un viaggio sonoro personale e un augurio al fratello minore. La cantante tornerà oggi sul palco per la terza serata del Festival, per sottoporsi al giudizio di Televoto e Radio.





JOAN THIELE E L’ABBRACCIO CON LA BABY SITTER

“Stiamo in direzione Iceberg, sono contenta” dice la cantante che al momento dell’intervista ancora non sa a che ora esattamente si esibirà questa sera. Ieri sera confessa di essersi addormentata all'1 ma di aver aperto gli occhi alle 6 di questa mattina. Poi ai nostri microfoni rivela che durante la terza serata ci sarà una sorpresa, che non può assolutamente rivelare. Joan Thiele poi commenta l’abbraccio che c’è stato in conferenza stampa con la giornalista che anni fa è stata la sua tata: “Non la vedevo da un sacco di anni. Lei mi ha fatto appassionare ai Led Zeppelin” ha concluso la cantante.





IL NUOVO ALBUM DAL 21 FEBBRAIO

Il brano “Eco” è parte del suo nuovo album, il primo interamente in italiano, dal titolo “Joanita”, in uscita il 21 febbraio. «Ci ho lavorato quasi tre anni, non vedo l’ora che esca. Ogni canzone rappresenta un livello emotivo, quindi ognuno può riconoscersi in qualcosa: dall’illusione alla rabbia. È stato un viaggio emotivo. Tutto è partito dall’immaginario de ‘La ragazza con la pistola’ di Mario Monicelli. È un riferimento che porto con me da qualche anno», conclude.

La cantante tornerà anche domani ai nostri microfoni del Radio Truck di Sanremo per parlare del brano che porterà in gara durante la serata delle cover in coppia con Frah Quintale. La canzone che è stata scelta sarà un omaggio alla grande musica di Gino Paoli.