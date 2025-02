Olly a RTL 102.5: “Ho preso le botte davvero sul set del videoclip, sono quasi svenuto”

È uno dei volti più giovani di questa edizione. Classe 2001, Federico Olivieri, in arte Olly, è nato a Genova e ha incantato tutti con il brano “Balorda Nostalgia” che si è imposto anche nelle classifiche mondiali. Dopo la prima serata e il riposo di ieri, Olly si prepara a tornare sul palco dell'Ariston questa sera, per sottoporsi al giudizio del televoto.

“RESTO SOLO SOLTANTO QUANDO DORMO, QUANDO SONO IN BAGNO E SUL PALCO”

“Sono gasato per stasera, voglio salire sul palco” non trattiene l'entusiasmo Olly che poco fa è intervenuto in “The Flight" sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo. Matteo Campese ha ricordato che il cantante genovese è alla posizione numero 61 della classifica mondiale dello streaming. Ai nostri microfoni dice: “Non voglio stare solo, soprattutto in questi giorni. Riesco a stare da solo, soltanto quando dormo quando sono in bagno e sul palco. Ma va bene così”. Poi rivela di essere in ansia ma allo stesso tempo di confermare tanta grinta ed entusiasmo: “La mia trasparenza fa vedere tutto, ho un pò di ansia con voi lo posso dire ma voglio solo cantare. Nasco timido, non sono da riflettori ma da quando ho scoperto la magia del palco, lo vivo meglio. Mi sento di fare il mio anche se alcune cose che faccio nei miei concerti non posso replicarle sul palco dell’Ariston”, ha affermato.

In chiusura poi Olly ha rivelato: “Ho preso le botte davvero sul set del videoclip, sono quasi svenuto”, racconta parlando del video che accompagna il suo pezzo dove Olly è in un ring, ripreso come nel film Toro Scatenato di Martin Scorsese.

OLLY, DOMANI L’OMAGGIO A DE ANDRÈ

E a proposito della serata delle cover di domani, quando duetterà con Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Band su Il Pescatore di Fabrizio De André, Olly ha detto di averlo conosciuto oggi: “Fremo dalla voglia fare questa esibizione. Sarà una grande festa dove spero di rispettare Faber e il suo Pescatore”.