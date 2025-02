Lentamente, Irama a Sanremo 2025: il significato della canzone

Lentamente è il titolo della canzone con la quale Irama - pseudonimo di Filippo Maria Fanti - gareggia al Festival di Sanremo, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio, con la direzione artistica e conduzione di Carlo Conti.

Lentamente: il significato della canzone di Irama

Al centro del brano, che verrà proposto per la prima volta nella serata di martedì 11 febbraio insieme agli altri 28 in gara (erano 29, ma Emis Killa si è ritirato), troviamo una relazione che si sta lentamente spegnendo.

Prima la passione, ora soltanto distanza e freddezza.

A nulla servono appuntamenti segreti e gesti del passato, che si rivelano tentativi vani per ricompattare la coppia.

Ormai la rottura è irreparabile e definitiva e il protagonista ne attribuisce la responsabilità all'altra metà.

All'interno del testo - composto in totale da 270 parole, 1467 caratteri (1247 spazi esclusi) - è presente un riferimento all'amore come incendio, a indicare una passione che non basta a salvare la storia.

Tra i temi toccati ci sono il senso di colpa e la consapevolezza di aver distrutto tutto lentamente.

Lentamente è firmata dallo stesso Irama, insieme a Blanco, Michelangelo e Giuseppe Colonnelli.

Il brano è prodotto da Ed. Eclectic Music Publishing/Bambam/Maira/Iris Flower/Music Union.

Lentamente - Irama: le frasi chiave

Tra le frasi più significative di Lentamente di Irama ci sono "Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte" e "Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente".

La parola più frequente nella canzone è, non a caso, "lentamente" (5 volte) seguita da "fottuto" e "sentimento" (4 volte).

Irama e la serata delle cover a Sanremo 2025

Ricordiamo che Irama, 29 anni, nella serata del venerdì, quella dedicata alle cover, dividerà il palco del teatro Ariston con Arisa.

I due si esibiranno sulle note di Say something degli A Great Big World con Christina Aguilera, del 2014.

Per Irama si tratta della quinta partecipazione alla manifestazione canora, compresa quella tra le Nuove Proposte, che risale al 2016, quando direttore artistico e conduttore era (come oggi) Carlo Conti.