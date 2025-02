"Tra le mani un cuore" di Massimo Ranieri, il significato della canzone a Sanremo 2025

Il palco dell'Ariston gli è familiare ma l'emozione è comunque molta. Massimo Ranieri torna al Festival di Sanremo per la sua ottava volta. Il palco su cui trionfò con Perdere l'amore e che ha calcato sempre con grandi successi. E i sentimenti saranno al centro anche nella canzone scelta per il 2025, che si intitola Tra le mani un cuore. Tra gli autori del testo, figurano anche Nek e Tiziano Ferro. Una garanzia di grande qualità e sensibilità.





IL SIGNIFICATO DI TRA LE MANI UN CUORE

Il brano si muove come una sorta di dialogo con qualcuno che ha molto sofferto. Chiari i riferimenti alla guerra, al freddo, al mare, alle difficoltà. Il cuore si fa quindi custode non solo dell'amore, delle emozioni positive, ma in generale di tutte le esperienze che si affrontano nella vita. Da qui l'invito a sollevarlo da terra, per capirlo. Perchè le sensazioni vanno vissute, tutte, anche quando fanno stare male. Un cuore da proteggere quindi, senza perdere mai la speranza che". Una riflessioni sul non arrendersi, sulla resilienza, che commuoverà il pubblico dell'Ariston.





LA SERATA DELLE COVER

In gara ci sarà. Ma nella serata delle cover Massimo Ranieri porterà sul palco un pezzo di storia della musica italiana,di Pino Daniele, di cui quest'anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa. Una canzone del 1991, colonna sonora del film di Massimo Troisi". Un omaggio a Pino che sarà interpretato insieme ai Neri per Caso, che tornano a Sanremo a trent'anni dalla vittoria nella sezione Nuove Proposte, con. Attesa un'esibizione sofisticata e ricca di pathos.