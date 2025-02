Brunori Sas racconta a RTL 102.5 la serata cover: la scelta del brano e la dedica a Paolo Benvegnù

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover e ai duetti, Brunori Sas si è classificato al quinto posto con la sua interpretazione di “L'anno che verrà” di Lucio Dalla, eseguita insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantautore ha spiegato la scelta del brano: «Abbiamo scelto di portare questa canzone perché sentivamo la necessità di proporre un brano che fosse sia d’autore che popolare, uno di quei miracoli che riescono solo ai grandi, come Lucio Dalla. Inoltre, Dalla è un denominatore comune tra me, Riccardo Sinigallia e Dimartino, è un autore che, anche singolarmente, abbiamo sempre omaggiato, quindi ci sembrava giusto farlo ancora una volta».

LA DEDICA A PAOLO BENVEGNÙ

L’esibizione è stata dedicata a Paolo Benvegnù, il cantautore scomparso il 31 dicembre scorso, che proprio ieri avrebbe compiuto 60 anni. Una coincidenza che ha spinto Brunori a rendere omaggio all’amico e collega con cui aveva anche collaborato nel suo ultimo album, vincitore della Targa Tenco. «Pensando a Paolo Benvegnù, un caro amico, abbiamo deciso di dedicargli questo brano. Se n’è andato proprio il 31 dicembre, e ieri avrebbe compiuto 60 anni, una coincidenza straordinaria. Con Paolo ci siamo incontrati tante volte, lo ammiravo immensamente, non solo perché era un autore straordinario e profondo, ma anche perché sul palco sapeva alternare ironia e intensità in modo unico. Nell’ultimo album, che ha vinto la Targa Tenco, avevamo collaborato insieme. Era un momento molto felice per lui. È stata una grande perdita, e sono contento di averlo omaggiato, sperando che qualcuno, incuriosito, vada ad ascoltare la sua musica».

UN SANREMO IN TOP 5

Quello di Brunori Sas è un Sanremo che sta procedendo a gonfie vele, merito di un brano capace di conquistare tutte le giurie coinvolte nel festival, che lo hanno sempre posizionato nella top 5. A RTL 102.5, il cantautore ha raccontato la serenità con cui sta affrontando questa esperienza. «L’attesa prima dell’esibizione non è tanto snervante, è un circo! Ieri sera, in camerino, c’era gente che passava, strumenti musicali ovunque, trovare un attimo di concentrazione era impossibile. Però, quando salgo sul palco, mi sento come in teatro. Incredibilmente, non penso di esibirmi in TV davanti a milioni di spettatori, ed è per questo che mi sento stranamente rilassato quando canto. Questa esperienza mi ha sorpreso, sono tranquillo, mi godo ogni momento, anche le interviste».

Infine, alla domanda su cosa ruberebbe agli altri cantanti in gara, Brunori Sas ha risposto «Se potessi rubare qualcosa dagli altri cantanti in gara ruberei a Lucio Corsi la sua capacità di creare mondi magici e fiabeschi… e anche i suoi capelli!», conclude.