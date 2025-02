Mahmood torna stasera a Sanremo per presentare il nuovo singolo “Sottomarini”

Mahmood è stato ospite di RTL 102.5 sul radio truck a Sanremo, che in questa settimana ha accolto tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025, oltre a numerosi ospiti speciali. In “Pop around the clock”, insieme a La Ceci, inviata sul posto, l’artista ha raccontato la sua esperienza nella serata di ieri.





IL DEBUTTO ALLA CONDUZIONE

Ieri sera, Mahmood ha fatto il suo esordio da conduttore, affiancando Carlo Conti e Geppi Cucciari, destreggiandosi tra gag e presentazioni dei brani in gara alla kermesse. «Ieri sera è stata proprio un’esperienza tutta nuova, mai mi sarei aspettato di fare un’esperienza del genere. La fortuna è che Carlo mi ha detto “Devi essere te stesso” e questa cosa mi ha sia aiutato che mi ha proprio fatto entrare nel mood della puntata. Ho avuto la fortuna di essere sul palco con Carlo e Geppi che fanno molto ridere. Ieri ho consumato tutta l’adrenalina che avevo in corpo, è ancora lì» scherza Mahmood raccontando le sue emozioni dopo la co-conduzione di ieri sera. «La telefonata è arrivata direttamente da Carlo e la prima cosa a cui ho pensato è stata “Ma è vero? Non cambia idea?”. Appena è arrivata la conferma, sono entrato nel mood e mi sono preso super bene perché mi piacciono sempre le sfide e sono sempre stimolato dalle cose nuove» ha aggiunto il cantante ai microfoni di RTL 102.5.





UNA PERFORMANCE INTERNAZIONALE

L’artista si è anche esibito con una performance spettacolare, definita in conferenza stampa “degna dell’halftime show del Super Bowl”. Sul palco, avvolto in uno splendido abito rosso e circondato da ballerini, ha proposto un medley dei suoi brani più celebri. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, Mahmood ha spiegato l’esibizione di ieri sera: «Ieri abbiamo fatto quel medley per fare un piccolo trailer del tour che avverrà a maggio nei palazzetti in giro per l’Italia, era un po’ il riassunto di quello che vedrete nei palazzetti. Il coreografo è pazzesco, è un ragazzo spagnolo di Valencia che ho conosciuto qualche anno fa e ci siamo trovati subito in sintonia. I ballerini sono pazzeschi ed è sempre difficile riuscire a incastrarsi bene con un team di tante persone e io ho avuto la fortuna di poterlo fare con loro e sono molto orgoglioso».





“SOTTOMARINI”, IL NUOVO SINGOLO CHE SARÀ PRESENTATO STASERA NELLA FINALE DEL FESTIVAL

Questa mattina, durante la conferenza stampa di Sanremo, Carlo Conti ha svelato a sorpresa che Mahmood tornerà sul palco del Teatro Ariston per l’ultima serata del Festival di Sanremo. L’artista presenterà il nuovo singolo “Sottomarini”. «Oggi faccio doppietta e torno sul palco dell’Ariston per una sorpresina. Questa sera canterò “Sottomarini”, una canzone a cui tengo molto. Non bisogna prima di ascoltarlo questo pezzo» ha dichiarato Mahmood.