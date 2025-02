Gaia a RTL 102.5: “Avere al mio fianco Toquinho e poter cantare con lui è stato un sogno che si avvera”

Gaia è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “CHIAMO IO CHIAMI TU”. Scritta da Gaia Gozzi con Davide Petrella e Stefano Tognini (Zef), e prodotta da Madfingerz, la canzone esplora quel limbo d’indecisione che ci blocca, quei dubbi che ci allontanano dal nostro istinto più profondo e primordiale. È un brano leggero e ballabile ma con un sottotesto che, se ascoltato con attenzione, si coglie facilmente. Il videoclip del singolo presentato sul palco dell’Artiston è un dialogo in immagini tra Gaia adulta e Gaia bambina, che ci introduce alla perfezione nello spazio-tempo di “rosa dei venti”, il suo nuovo ambizioso progetto discografico in uscita il 21 marzo 2025. Attraverso un lavoro istintivo e autentico, un flusso naturale, Gaia racconta i suoi vént’anni, una fase della vita che sembra non avere direzione – apparentemente destabilizzante – guidata da vènti che soffiano e decidono per noi. Il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore. In seguito all’uscita del disco, Gaia dovrà prepararsi per il 7 maggio 2025: questa data segna l’attesissimo comeback dal vivo della cantante con uno speciale concerto evento al Fabrique di Milano.





Il duetto con Toquinho

Ieri sera, la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo ha accolto una delle serate più attese dal pubblico: quella dedicata alle cover e ai duetti. Da un lato, Gaia ha voluto riprendere le sue radici brasiliane, scegliendo di essere accompagnata sul palco dell’Ariston da Toquinho, e dall’altro riprendere le origini italiane nella scelta del brano. Insieme, i due hanno portato sul palco dell’Ariston la loro versione di “La voglia, la pazzia”, uno dei successi di Ornella Vanoni. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, Gaia ha raccontato come ha vissuto l’esibizione di ieri sera: «Ieri c’era tanto amore e sono completamente ancora in botta di felicità. Avere Toquinho sul palco non solo per me è stata una benedizione, perché lui è un mostro sacro della musica internazionale, non solo italo-brasiliana e ha creato il disco “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” con Ornella Vanoni e Vinícius de Moraes che si ascoltano anche in Giappone. Già solo averlo al mio fianco e poter cantare con lui è stato un sogno che si avvera».