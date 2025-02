Sanremo 2025, tutti gli aggiornamenti sulla finalissima

22.16 L'arrivo di Noemi, che ieri ha duettato con Tony Effe nella serata delle cover.

Noemi ha raccontato la nascita del brano: «Mahmood, Blanco e Michelangelo hanno scritto la canzone partendo proprio dalla mia voce. Non tutti sanno che ogni voce ha le sue qualità e il suo modo di dividere le parole e portare il tempo. Fa parte proprio della personalità vocale e loro tre sono partiti anche da me quando pensavano alla melodia, ne pensavano anche ad una che fosse nelle mie corde, che fosse nei miei ascolti e anche nelle cose che mi appartengono.

Questa cosa l’ho sentita molto forte, anche nel testo perché ci sono dei riferimenti alla mia vita che mi è capitato di fare con Alessandro (Mahmood) e delle volte magari lo vado a trovare a casa sua ed escono degli argomenti importanti. Per esempio, la frase iniziale sui figli (“Avere figli non è un discorso facile da prendere”). Mi capita di pensarla spesso anche perché sia la maternità che la paternità sono dei temi e che ti fanno venire dei dubbi magari: “Ho fatto bene? Ho fatto male? Dovevo aspettare o no?”».

Noemi continua sul tema della maternità:« Io non ho ancora figli, ma penso comunque che in questo genere di scelte esponi anche l’altra persona e il fatto di essere supportata dall’altra persona e pensare comunque di togliere qualcosa a qualcun altro non è un argomento facile. Io vedo le mie amiche che hanno avuto figlie, o anche mia cognata, che riescono a fare tutto, nonostante l’ambiente lavorativo a volte non aiuti, ma noi donne siamo forti e riusciamo a fare tutto». «Quando ero più piccola ero molto più portata ad essere più forte di quello che ero. Avevo quest’idea di “Noemi supereroe”. Crescendo ho imparato che quest’armatura un po’ mi appesantiva e pian piano l’ho tolta. Adesso, secondo me, vivo la vita e i miei limiti in una maniera più giusta e safe. Prima ero molto più dura», conclude

L'ARRIVO DI ALBERTO ANGELA



“Guardandoti è proprio il caso di dire: buon sangue non mente”, dice Conti. E Alberto Angela si rivolge ai ragazzi: “Non abbiate paura del futuro. Il futuro è lì e bisogna costruirlo”

LA GARA VA AVANTI

C'è anche Alberto Angela al Festival di Sanremo, arriva sul palco dalla scalinata (iconica) del Teatro .

21.50 La musica prosegue con Brunori Sas e Serena Brancale. Si esibisce Clara con Febbre. Dopo il debutto al Festival nel 2024 con “Diamanti Grezzi”, in seguito alla vittoria di Sanremo Giovani 2023 con “Boulevard”, torna sul palco del Teatro Ariston con il brano “”, una canzone che segna il primo passo verso il suo nuovo progetto artistico e musicale.

Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, Clara ha raccontato: «Sono molto felice del percepito che c’è stato. Appena scesa dal palco ho sentito un’energia incredibile, ho provato dei brividi. Durante le prove avevo tanta ansia, ma invece ieri sera c’era tanta adrenalina, non sentivo quel nodo in gola come durante le prove, prima di scendere le scale. Mi sono detta 'vai', non vedevo l’ora».

Rivelazione degli ultimi anni, con già 6 dischi di platino e 3 d’oro, Clara è considerata una delle nuove voci del pop più apprezzate. A febbraio 2024 ha pubblicato il suo album d’esordio, “PRIMO” (certificato disco d’oro), contenente, oltre alle canzoni presentate al Festival di Sanremo e a Sanremo Giovani, anche il brano “Ragazzi Fuori” (disco d’oro) e la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino). Dopo la collaborazione estiva con Icy Subzero in “Ghetto Love” (disco d’oro), a settembre Clara ha pubblicato il singolo “Nero Gotico”, dove emerge la sua anima più dance e ritmata, che ha portato live per la prima volta durante il suo tour nei principali club italiani.

ARRIVA TONY EFFE

21.35 Tony Effe si esibisce con la sua Damme na mano, un pezzo dedicato alla sua amata Roma. In questi giorni è stato al centro della vicenda legata alla collana, che gli hanno chiesto di togliere prima dell'esibizione.

“Il mio obiettivo è sempre portare qualcosa di nuovo con la musica. Mi metto alla prova ogni giorno e provo a uscire sempre dalla mia comfort zone”.

E per il dopo Sanremo? Tony ricorda che sono previste due date importanti: il 27 giugno a Milano e poi tornerà nella sua Roma il 6 Luglio al Circo Massimo, nella location che a Capodanno non ho potuto vivere per le polemiche con il comune di Roma.

21.25 è il turno dei Modà, che sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare il loro ritorno al Festival di Sanremo con il brano . La band torna al Festival per la quinta volta in carriera, dopo Riesci ad innamorarmi nel 2005, Se si potesse non morire nel 2013, Arriverà nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e Lasciami nel 2023.

Intervistati da Cecilia Songini sul radio truck della prima radio d’Italia a Sanremo, e in collegamento con Nicoletta Deponti e Fulvio Giuliani dagli studi di Cologno Monzese, la band ha raccontato le impressioni sulla prima esibizione a Sanremo 2025.

«Ieri dato il massimo, ma ho sentito delle cose che posso migliorare. Mi sono dato un 6 e mezzo. E poi, la cosa che mi è dispiaciuta un po’ di più è che, finita l’esibizione, il pubblico batteva le mani chiamando il mio nome e io me ne sono andato. Non me ne sono accorto, avevo così tanta adrenalina e paura legate all’esibizione, quindi chiedo scusa perché non l’ho fatto consapevolmente», dice Kekko.21.15 Sale sul palco Bresh, che fa una dedica alla sorella Chiara alla fine del brano. "Dove sei Chiara?", chiede Bresh dopo aver cantato La tana del granchio, e manda un bacio. "Chi è Chiara?", chiede Carlo Conti. "Mia sorella", risponde il cantante.

21.10 Si esibisce Marcella Bella. Alla fine dell'esibizione dedica il brano a tutte le donne.

21.05 entra l'altra co-conduttrice di questa sera, Alessia Marcuzzi, fasciata in un lungo e accollato abito nero che le lascia però scoperta tutta la schiena. "Carlo io ho bisogno di contatto fisico per sentirmi a casa", dice, e abbracci Carlo Conti. Poi si rivolge verso la platea e abbraccia Mara Venier. E non manca un saluto al figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, seduto in seconda fila.

L'ARRIVO DI ALESSANDRO CATTELAN

20.58 Fa il suo ingresso Alessandro Cattelan, elegantissimo in abito bianco. Presenta il secondo cantante in gara WIllie Peyote.

20.54 Sale sul palco la prima dei 29 big in gara, Francesca Michielin. Al termine dell'esibizione si commuove e fa un saluto alla mamma. ""Grazie a tutte le persone che mi hanno supportato e a mia madre, che per la prima volta è qui".

20.45 inizia ufficialmente la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025. Sul palco dell'Ariston arriva tutta l'energia di Gabry Ponte con la sua Tutta l'Italia, vero e proprio inno di questa 75esima edizione. Un inizio esplosivo, con tanto di corpo di ballo. "È stata un'edizione da record - dice Carlo Conti, elegante in smoking di velluto e raso - e cercheremo di finire alla grande. Anche ieri sera abbiamo fatto il record (il 70.8% di share, ndr) perché anche ieri sera ci ha guardato tutta l'Italia".