Kekko e i Modà a RTL 102.5: “Prima dell’esibizione ho urlato ‘Samuele’, è il nome del mio nipotino che nascerà a luglio”

I Modà sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare il loro ritorno al Festival di Sanremo con il brano Non ti dimentico. La band torna al Festival per la quinta volta in carriera, dopo Riesci ad innamorarmi nel 2005, Se si potesse non morire nel 2013, Arriverà nel 2011 (in duetto con Emma Marrone) e Lasciami nel 2023.

Intervista da Cecilia Songini sul radio truck della prima radio d’Italia a Sanremo, e in collegamento con Nicoletta Deponti e Fulvio Giuliani dagli studi di Cologno Monzese, la band ha raccontato le impressioni sulla prima esibizione a Sanremo 2025. «Ieri dato il massimo, ma ho sentito delle cose che posso migliorare. Mi sono dato un 6 e mezzo. E poi, la cosa che mi è dispiaciuta un po’ di più è che, finita l’esibizione, il pubblico batteva le mani chiamando il mio nome e io me ne sono andato. Non me ne sono accorto, avevo così tanta adrenalina e paura legate all’esibizione, quindi chiedo scusa perché non l’ho fatto consapevolmente», dice Kekko.

Kekko, che lunedì durante le prove generali è caduto, ha rassicurato sulle sue condizioni: «Sto bene, piano piano. È una botta e ci vuole tempo. Ieri, prima dell’esibizione, ero un po’ preoccupato per la questione della respirazione, che per il canto è molto importante, ma poi è andata bene. Il dottore mi ha detto: 'Non fare prove, dai tutto sul palco’», spiega. «Lunedì stavo andando a fare la prova generale sul palco dell’Ariston, ero sulla scala dei camerini che portano al piano superiore e stavo parlando con la persona che era dietro di me. Per la prova del lunedì volevano che indossassimo già gli abiti di scena, e sono inciampato con questi stivaletti che erano lisci sotto. Sono caduto col costato sullo spigolo della scala. È una cosa che non si può curare, quindi un po’ di antidolorifici, un po’ di adrenalina, e si va. Ci sono cose peggiori, se mi fosse venuta la tracheite sarebbe stato peggio».

Ieri, poco attimi prima di iniziare a cantare Kekko urla “Samuele”, scatenando grande curiosità sui social. A RTL 102.5 il frontman dei Modà spiega: «Io, quando sono a Sanremo, prima dell’esibizione dico sempre qualcosa, di solito cavolate. Ieri ho detto una cosa seria, perché diventerò zio. Mio fratello e mia cognata hanno detto solo a me il nome del futuro nipotino. La cosa bella è che non lo avevano detto a nessuno, alle famiglie hanno solo detto 'lo scoprirete durante la prima esibizione dei Modà'. Si chiamerà Samuele e nascerà a luglio».

LA SERATA COVER E IL NUOVO ALBUM

Venerdì 14 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, i Modà duetteranno con Francesco Renga sul brano “Angelo”. «Questa canzone ha vinto il Festival nel 2005, noi quell’anno arrivammo ultimi nei giovani. È una canzone bellissima. Poi Francesco è in gran forma, abbiamo provato l’altro giorno ed è venuta fuori una bella performance».

Il 14 febbraio i Modà pubblicheranno l’album “8 CANZONI”: all’interno, brani che raccontano chi sono i Modà oggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera.

“LA NOTTE DEI ROMANTICI”, RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DEL CONCERTO

I Modà torneranno per la quarta volta in carriera nello Stadio San Siro di Milano il 12 giugno 2025 per “LA NOTTE DEI ROMANICI”. Lo show, prodotto da VIVO CONCERTI, ripercorrerà la loro lunga carriera, oltre vent’anni di canzoni e di successi. I biglietti sono già disponibili online e nelle prevendite abituali. RTL 102.5 è la radio ufficiale!