I Modà a Sanremo con "Non ti dimentico": il significato del testo in gara al Festival

"Non ti dimentico” è il brano con cui i Modà partecipano al Festival di Sanremo. C'è tanto spazio strumentale con la voce, inconfondibile, di Kekko (che torna alla grande sulle scene musicali). Il ritorno molto atteso, prima del grande concerto di San Siro, a luglio prossimo. E' un grande brano che diventerà sicuramente l'ennesimo successo della band.

Per loro si tratta della quarta partecipazione, dopo il secondo posto insieme ad Emma Marrone nel 2011 con Arriverà (doppio disco di platino), il terzo posto nel 2013 con Se Si Potesse Non Morire (disco di platino) e il ritorno nel 2023 con Lasciami (disco d’oro).

IL COMMENTO DI KEKKO SUI SOCIAL

“La nostra canzone è una canzone d’amore in pieno stile Modà… potente. Questa volta è veramente potente perché si parla d’amore ma si parla anche di coraggio, perché l’amore spesso può finire e arriva un momento in cui il coraggio e la determinazione di andare avanti sono fondamentali per non cadere nella tristezza. In quella parte del tuo cuore c’è sempre quel ricordo che che a volte, anche forse pensandoci, ti fa stare bene.“

IL SIGNIFICATO DEL TESTO

Coraggio, vita, sguardo verso il basso: il testo dei Modà parla di coraggio, vita (che scorre). Credere, poi, in qualche cosa per cercare risposte. Frasi intense nel brano che Kekko Silvestre, frontman della band, porterà all'Ariston.

Ma l'amore, in tutte le sue forme, è il verbo chiave di questa canzone. Del resto, come sappiamo, i Modà riescono a unire da sempre tutti i romantici. E' il sogno di un uomo che osserva di nascosto la donna che ama, il racconto passa attraverso le parole di questa canzone. Coraggio, senza dimenticare quella persona amata.

Le persone cambiano, dicono i Modà, ed è sempre più difficile riuscire a trovare la quadra con i ricordi di un passato fatto di passione e rimpianti. Poi, con un acuto del tutto inimitabile, arriva l'immagine di un bacio sulla bocca con gli occhi aperti. Una scena da film, orchestrata da una partitura nel perfetto stile Modà.





LA NOTTE DEI ROMANTICI A SAN SIRO

“Il 12 giugno 2025 ci sarà La Notte dei Romantici allo Stadio San Siro, e la voce mi trema solo a pensarci. Sarà l’unica data”. In diretta su radio RTL 102.5 Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha annunciato il ritorno del gruppo sul palco a Milano per un imperdibile e irripetibile appuntamento. “Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante. Fu l'ultima cosa che facemmo insieme a Lorenzo Suraci, e trovarci ora di nuovo insieme è qualcosa di davvero romantico”.

La band compirà quindi “un viaggio attraverso i suoi successi più amati”. I biglietti per La Notte dei Romantici saranno disponibili in prevendita da oggi, venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 14.