Coma_Cose su RTL 102.5 con Johnson Righeira. Stasera si balla con “L’estate sta finendo”

La quota tormentone quest’anno è stata totalmente conquistata dai Coma_Cose. La loro cuoricini impazza in tutte le radio e soprattutto ha conquistato il pubblico che ieri con il televoto l’ha spinta nella parte alta della classifica. Poco fa sono passati nuovamente a trovarci sul Radio Truck di RTL 102.5 e, assieme a loro, hanno portato anche Johnson Righeira con il quale stasera intoneranno “L’estate sta finendo”. Il brano è stato la colonna sonora degli anni 80 e, secondo alcuni, è una delle prime canzoni che ha canonizzato i tormentoni estivi così come li conosciamo oggi.

“Una canzone ancora attuale”, ha rivelato Johnson Righeira.





“IL MONDO DEI COMA COSA HA TANTI PUNTI DI CONTATTO CON I RIGHEIRA”

“Siamo felici, siamo in una bolla di serenità” dice California per aprire l’intervista. Poi Johnson Righeira afferma, a proposito del Festival di Sanremo e del suo clima dice: “Il casino che è sempre stato. Devo dire che se avevo la voglia di partecipare in gara, mi è passata”, afferma scherzando. L’ultima volta che è passato al Festival (prima e unica fino a oggi) era nel 1986. “Ero in ansia ma loro mi hanno tranquillizzato. Ci sosteniamo a vicenda stasera” dicono in vista dell’esibizione.

“Il mondo dei Coma Cose ha tanti punti di contatto con il mondo dei Righeira”, afferma Johnson ai nostri microfoni, riferendosi non solo alla musica ma anche alla passione in comune per il vino.





LE DATE DEL TOUR

Il 2025 sarà anche l'anno della loro prima volta nei palasport italiani, con due imperdibili concerti. Le date sono previsti 27 ottobre 2025 all'Unipol Forum di Milano e 30 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Questi appuntamenti segneranno un nuovo importante passo nel loro percorso artistico, la celebrazione di un progetto musicale che ha coinvolto, anno dopo anno, sempre più persone e crescendo sempre di più.