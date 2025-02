Un signore della canzone italiana, che torna sul palco dell'Ariston, che tante volte ha calcato con successi come Perdere l'amore. Attore di cinema e teatro, conduttore, regista, showman a tutto tondo, una carriera lunghissima raccolta in 23 album in studio, Massimo Ranieri è un big tra i Big, pronto a coinvolgere il pubblico che lo considera ormai una presenza di famiglia.





MASSIMO RANIERI, LE SETTE VOLTE AL FESTIVAL

Voce potente e grande carisma, si fa notare giovanissimo. A tredici anni la prima tournée, che lo porterà anche a New York. La prima partecipazione al Festival di Sanremo appena diciassettenne, nel 1968, insieme ai Giganti, con il brano. Ne seguiranno altre sei: l'anno successivo è in coppia con Orietta Berti con il brano. Nel 1988 incanta l'Ariston con il grido malinconico di un uomo che ripensa al suo amore finito:vince l'edizione e resterà prima in classifica per cinque settimane consecutive. Un successo indimenticabile e ancora attualissimo. L'ultima partecipazione alla kermesse nel 2022, concon cui Massimo Ranieri si classifica ottavo e conquista il





MASSIMO RANIERI, "TRA LE MANI UN CUORE"

Il brano pensato per la 75esima edizione del Festival si intitolaTra gli autori del testo, Nek e Tiziano Ferro." ha spiegato Massimo Ranieri, parlando di una "