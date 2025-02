Rkomi racconta a RTL 102.5 la scelta della cover di Sanremo 2025

Dopo la sua prima esperienza al festival nel 2022 con il brano “ Insuperabile ”, l’artista è tornato con il brano “ Il ritmo delle cose ”, che vede la collaborazione di Shablo , anche lui in gara a Sanremo con il brano “ La mia parola ” con Guè, Joshua e Tormento. " Il ritmo delle cose è in me e in ciò che ci circonda, mi sto adeguando. Shablo ha collaborato con me al brano, non sentiamo la competizione. Con lui ci lavoro da sempre e senza di lui molte cose non sarebbero nate o non sarebbero state uguali, è con me dal mio primo progetto ”, racconta.

BIOGRAFIA

RKOMI (pseudonimo di Mirko Martorana) è un rapper e cantante italiano. Classe 1994, è cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, a Milano, dove viene a contatto per la prima volta con il rap grazie al fratello maggiore. Abbandona molto presto gli studi (frequenta l’istituto alberghiero fino al terzo anno) e lavora come barista, muratore e lavapiatti, ma è curioso e intellettualmente avido, cosa che lo porterà a sviluppare una poetica particolarmente articolata e ricca fin dai suoi primi testi. Comincia a frequentare la scena hip hop nei primi anni ‘10 e insieme ad artisti come Sfera Ebbasta, Tedua, Ernia e Izi diventa uno degli elementi chiave della cosiddetta “Generazione 2016”: un gruppo di amici che, partendo letteralmente dalla strada, nel giro di pochi anni riesce a portare il rap italiano in cima a tutte le classifiche. È proprio nel 2016 che si fa notare per la prima volta da pubblico, colleghi e addetti ai lavori con l’EP Dasein Sollen, ispirato all’ontologia del filosofo Heidegger.

Dopo un debutto ad altissimi livelli (il suo primo album ufficiale, Io in Terra del 2017, vanta la produzione artistica di Marracash ed è certificato disco di platino), la sua eterna sete di ricerca lo porta a esplorare anche molti altri generi musicali, lavorando in studio con strumentisti di primo piano e intraprendendo uno studio rigoroso della musica suonata. Il risultato sono due album apprezzatissimi come Dove gli occhi non arrivano (2019, 2 x platino) e soprattutto Taxi Driver, in cui ogni brano è impreziosito dalla collaborazione di un diverso artista (grandi nomi del pop come Mahmood, Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Gaia, Elodie, Dardust, ma anche veterani del rap come Night Skinny, Ernia, Sfera Ebbasta, Shablo e emergenti come Roshelle, Tommy Dali e Chiello). È un successo senza precedenti: con 8 dischi di platino , 30 x platino e 3 x Oro per per i singoli arriva a diventare l’album più venduto dell’anno 2021, e il secondo più venduto del 2022. Di Taxi Driver esiste anche una versione targata MTV Unplugged, registrata dal vivo in chiave semi-acustica al Teatro Carcano di Milano.

Nel 2022 Rkomi è in gara al Festival di Sanremo con Insuperabile, a cui fa seguito un lungo tour che lo ha portato a esibirsi davanti a decine di migliaia di spettatori in tutta Italia. Nel settembre dello stesso anno è uno dei quattro giudici della sedicesima edizione di X Factor, a fianco di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico (sarà vinta dai Santi Francesi, da lui fortemente voluti nella sua squadra). Dopo una stagione particolarmente intensa, nel 2023 si prende una pausa dalla sua carriera solista per dedicarsi a un side project con l’amico Irama, No Stress: un album variegato e sperimentale, concepito volutamente fin dal titolo per sfuggire ai meccanismi della fama a tutti i costi e alla dittatura dei numeri. Dopo l’annuncio di Carlo Conti relativo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 ha pubblicato un brano inedito dal contenuto dirompente: Odio, quindi sono. Accompagnato da un iconico videoclip, è una riflessione sull’odio come motore della nostra società, in cui niente ha valore e tutto ha un prezzo.