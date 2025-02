Francesco Renga a RTL 102.5: “Sarà una versione completamente nuova del mio brano, pensata per i Modà e per quel palco”

In occasione di una delle serate più attese del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover, i Modà porteranno sul palco dell’Ariston Francesco Renga e duetteranno sulle note di “Angelo”, dello stesso Renga. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fabrizio Ferrari, il Conte Galè, Virginia Tschang e Paola Di Benedetto, Francesco Renga ha dichiarato: «Sanremo è sempre una sorpresa, è un palcoscenico con un’importanza rilevante ed è sempre un palcoscenico che incute timore. Non so nemmeno più quante volte sono stato a Sanremo. Oggi è un giorno importante, sono vent’anni di questa canzone, tra l’altro facevo un ragionamento durante il viaggio per arrivare qui, ovvero che oggi è San Valentino e “Angelo” parla dell’amore assoluto, quindi è una fortuita casualità. È pensata per mia figlia Jolanda che vent’anni fa era molto piccola, e la canzone scaturisce dall’importanza della paternità e si rivolge a mia madre che già non c’era più e indica l’amore assoluto, quello del genitore per un figlio. Guardando mia figlia, mi rendo conto del tempo che è passato, ma per un padre, una figlia resta sempre la sua bambina».





Una nuova versione di “Angelo”

«Le cose sono andate così, io stavo preparando un tour celebrativo di questa canzone, ovvero il tour di quest’estate. Kekko mi ha chiamato una mattina presto per dirmi se volevo duettare con loro sul brano visto che è il ventennale e gli ho detto subito di sì, senza ascoltare nessuno e sentire nessuno. Erano tutti felicissimi di questa cosa. È una versione di “Angelo” totalmente nuova, pensata per quel palcoscenico, moto più robusta perché c’è una band dietro appunto re c’è un arrangiamento molto potente, soprattutto molto performante per la televisione. C ‘è comunque l’apporto dei Modà e bisognava fare perno su questo cosa per dare una lettura nuova ad una canzone che ha vent’anni ma sempre attualissima per il contenuto della canzone» ha dichiarato Renga ai microfoni di RTL 102.5.





Il tour “Angelo – Venti”

Quest’anno Francesco Renga celebra un anniversario importante. Nel 2025 la sua “Angelo” compie 20 anni e da giugno l’artista sarà Live con “ANGELO- VENTI”, per celebrare insieme al suo pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il tour, che prenderà il via il 21 giugno a Vicenza e proseguirà tutta l’estate in diverse città italiane, sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana. «Avrà tantissime date e sarò un po’ ovunque. Questa cosa era la base die fan, che avevano voglia di rivedermi in solitudine. Dopo due nani di tour con Filippo, (Nek) è una cosa un po’ nuova. È di nuovo una scommessa dopo due anni in cui ti sei divertito perché delegavo tutte le responsabilità a lui che è più riflessivo, razionale e tecnico, sarà una bella sfida. Sarò da solo, senza ospiti».