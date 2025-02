Coma_Cose a RTL 102.5. Il brano “Cuoricini” anche sul profilo Instagram dell’Atletico Madrid

I loro cuoricini hanno già spopolato. Sono passati sul truck di RTL 102.5 a Sanremo i Coma_Cose che torneranno ad esibirsi oggi alla terza serata del Festival di Sanremo.

Cuoricini è scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli.

Il duo aveva già partecipato al festival nel 2021 con “Fiamme negli occhi” (doppio disco di platino) e nel 2023 con “L'Addio” (doppio disco di platino).

La loro canzone in gara, Cuoricini, segna la prima volta nella storia del Festival in cui viene usata la parola “cuoricini“.





CUORICINI, DALL’ARISTON ALL’ATLETICO MADRID

“Ero in mutande, tuta e un panino in bocca e ora sono qui splendido” - afferma divertito Fausto - “Ci stiamo divertendo e siamo contenti che il tema della canzone sia passato e non era scontato.” Cuoricini parla infatti di amore e relazioni ai tempi dei social e delle distrazioni che una coppia deve affrontare.

“Non sono mai abbastanza (parlando dei cuoricini)” - ha invece affermato California - “I bimbi qui a Sanremo ci chiamano Cuoricino e Cuoricina.”

Il duo si dice felice di aver portato un linguaggio diverso rispetto a quello con cui avevano abituato il palco dell’Ariston. "Stasera si esibiscono per terzi" (vuol dire che finiamo presto e possiamo andare a cena), Francesca precisa che non era mai successo che si esibissero così presto nella scaletta di Sanremo.

Durante l’intervista arriva una rivelazione. Cuoricini è apparso come sottofondo di un video sul profilo ufficiale dell’Atletico Madrid.





LE DATE DEL TOUR

Il 2025 sarà anche l'anno della loro prima volta nei palasport italiani, con due imperdibili concerti. Le date sono previsti 27 ottobre 2025 all'Unipol Forum di Milano e 30 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Questi appuntamenti segneranno un nuovo importante passo nel loro percorso artistico, la celebrazione di un progetto musicale che ha coinvolto, anno dopo anno, sempre più persone e crescendo sempre di più.

Durante la serata delle cover, canteranno insieme a Johnson Righeira il celebre brano “L’estate sta finendo”.