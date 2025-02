Bresh a RTL 102.5: “Nella serata cover duetterò con Cristiano De André in ‘Crêuza de mä’. È una grande responsabilità, un sogno che avevo fin da bambino”

Bresh è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese sul radio truck a Sanremo. Uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, Bresh sarà per la prima volta in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio”.

LA SERATA COVER

Nella serata del Festival dedicata alle cover, Bresh duetterà con Cristiano De André in “Crêuza de mä” di Fabrizio De André. Il cantautore ha raccontato a The Flight: «Nella serata delle cover canterò con Cristiano De André in “Crêuza de mä” di Fabrizio De André. È una responsabilità ma Cristiano c’è è mi dà sicurezza. Poi io sono genovese, io lo volevo portare da quando ero bambino, è un sogno che avevo. Mi hanno raccontato tanti aneddoti interessanti di quel brano, di come è nata, dello studio».

IL TOUR

E dopo il grande successo del tour sold out che l’ha visto protagonista nel 2023, nel 2025 per la prima volta Bresh si esibirà in due imperdibili live nei palasport, con una data al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 1° novembre, e una all’Unipol Forum di Milano, giovedì 6 novembre.