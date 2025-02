The Kolors ospiti su RTL 102.5 nell’ultima giornata del Radiofestival a Sanremo

The Kolors sono stati ospiti sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, nell’ultima giornata del Radiofestival. In compagnia di Matteo Campese, la band ha raccontato l’emozione del ritorno in gara al Festival di Sanremo con il brano “ Tu con chi fai l’amore ”, che sta ottenendo un grandissimo riscontro da parte del pubblico. «Stasera faremo una bella performance, con un bell’outfit. Non possiamo dire molto ma vedrete», svelano.

IL SUCCESSO INTERNAZIONALE DI THE KOLORS

La band ha raggiunto la fama internazionale con il brano “Italodisco”, una hit che ha spopolato nel 2023. Durante l’estate dello stesso anno, il singolo ha vinto il premio RTL 102.5 Power Hits Estate. «’Italodisco’ è stato il nostro primo vero brano internazionale. Sembra un paradosso, perché noi siamo partiti cantando in inglese con ‘Everytime’, con l’ambizione di uscire fuori dall’Italia. E quando succede? Quando scrivi una canzone in italiano che si chiama ‘Italodisco’. Ironia della sorte, ma neanche tanto, perché ha a che fare con la sincerità. Quando sei sincero, non ci sono lingue con la musica, e arrivi anche ai bambini che non conoscono il basso dei Righeira. Uno dei primi concerti post-Italodisco l’abbiamo fatto a Ibiza, cantando "Questa non è Ibiza"», racconta Stash.

THE KOLORS: “PALASPORT 26”

The Kolors hanno già annunciato “Palasport 26”, che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l’estate nei principali festival europei, dando così appuntamento per quello che sarà il primo tour della band nei palasport di tutta Italia. «Abbiamo delle date all’estero. Saranno concerti un po’ più rock and roll, dove ci divertiamo tanto. Devi sentire il rullante che batte sulle pareti del locale, quello è il nostro DNA. Poi, dopo l’album, ci sarà il tour 2026. Ora facciamo un po’ gli scemi in giro, ma poi si fa sul serio».

DUETTO CON SAL DA VINCI NELLA SERATA DELLE COVER

Ieri sera, durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, The Kolors si sono esibiti insieme a Sal Da Vinci con una reinterpretazione del viralissimo brano “Rossetto e caffè”. La loro performance si è classificata decima nella classifica finale.