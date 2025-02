Irama racconta il suo Festival di Sanremo a RTL 102.5: “Sono contento, spero sia arrivata la musica”

Irama è stato ospite sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, dove, in compagnia di Cecilia Sognini, ha raccontato il suo ritorno al Festival con il brano “Lentamente”, scritto dallo stesso Irama insieme a Blanco, Giuseppe Colonnelli e Michelangelo alla produzione. Il brano, che ha già conquistato il pubblico, uscirà anche in versione spagnola con il titolo “Lentamente (Cada maldito sentimiento)”.

Ai microfoni di RTL 102.5, Irama racconta la sua conclusione del Festival di Sanremo: «Stasera salgo sul palco tranquillo. La serata finale è un modo bello per salutare, felice di cantare. La prima cosa che faccio domani è tornare a casa e bere qualcosa. Io sono sempre stato molto coerente dal punto di vista personale e artistico, non ho mai creato sovrastrutture, spero solo che sia arrivata la musica».

DUETTO CON ARISA NELLA SERATA DELLE COVER

Durante la serata delle cover di venerdì 14 febbraio, Irama ha duettato con Arisa in ‘Say Something’, il singolo del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera. È stata una delle performance più emozionanti della serata. «Ieri sera è stato molto bello, mi sono emozionato. Arisa è una persona molto bella. È una di quegli artisti che nella musica fa trasparire questa purezza che ha anche nella vita vera. La canzone l’ho scelta insieme a Ermal Meta, non facendo l’interprete, per me questo è uno sport diverso. Quando ho sentito la prima volta questa canzone ho pensato che avrei voluto scriverla io. Poi mi ha scritto l’autore, è bello perché sono quelle cose spontanee e autentiche che, quando arrivano alle persone, arrivano anche all’artista che ha scritto questo brano», dichiara Irama.

IRAMA TRA CONCERTI E SUCCESSI

Dopo il Festival, Irama sarà a Milano, con due concerti all'Unipol Forum di Assago, il 21 e il 23 maggio (quest'ultimo già sold out). Poi sarà a Roma il 22 luglio al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. Un evento speciale è previsto per il 2 ottobre all’Arena di Verona, dove Irama porterà live tutte le sue hit, che gli hanno permesso di collezionare 53 dischi di Platino, 4 d'oro e oltre 2,5 miliardi di streaming. Non solo, proprio a Sanremo, Irama ha annunciato un concerto a San Sito, l’11 giugno 2026.