Jannik Sinner, nuovo amore a Monte-Carlo: al suo fianco la modella russa Lara Leito

È finalmente arrivata la notizia che molti aspettavano da tempo, appassionati di tennis e non solo. Dopo la fine della sua storia con la collega Anna Kalinskaya, Jannik Sinner non è più un cuore solitario. Il numero uno del mondo ha ritrovato l’amore accanto a Lara Leito, modella russa di 31 anni, nota per le sue frequentazioni nei circoli glamour internazionali e per essere stata, in passato, la compagna dell’attore premio Oscar Adrien Brody.





L'INCONTRO A MONTE-CARLO E IL PRIMO BACIO

La scintilla tra i due sarebbe scoccata durante il recente periodo di stop forzato di Sinner, legato alla squalifica per una violazione del regolamento antidoping. In quei mesi lontano dai campi, il campione altoatesino ha avuto modo non solo di riflettere e riorganizzare la sua carriera, cambiando manager e acquistando una nuova casa nel Principato, ma anche di aprirsi a nuove emozioni.

Il settimanale Chi ha documentato in esclusiva i primi segnali pubblici della relazione. Tutto è accaduto durante un allenamento di Sinner al Monte Carlo Country Club, dove Lara è apparsa inizialmente come una semplice spettatrice. Ma non è passato inosservato il suo saluto affettuoso all’allenatore Darren Cahill e agli altri membri dello staff, che ha lasciato intuire una certa familiarità con l'entourage del tennista.

Al termine della sessione, la conferma: Jannik si è avvicinato, l'ha abbracciata con disinvoltura e i due si sono recati insieme al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, sono stati visti uscire fianco a fianco, per poi allontanarsi con l'auto del tennista. Lei è scesa in centro città e, prima dei saluti, è arrivato il bacio che ha fugato ogni dubbio sulla natura del loro legame.





UN RITORNO IN GRANDE STILE

L’avvistamento con Lara Leito avviene proprio mentre Sinner si prepara al grande rientro agli Internazionali BNL d’Italia, torneo in cui il campione è attesissimo dopo la squalifica. Durante lo stop, il tennista ha dovuto affrontare settimane complesse, ma anche ricche di trasformazioni personali e professionali. Tra le novità più significative: la fine della collaborazione con il manager storico Lawrence Frankopan, sostituito dall’amico altoatesino Alex Vittur, e la nascita della sua fondazione dedicata ai giovani sportivi, la Jannik Sinner Foundation.

A livello personale, Sinner sembra aver ritrovato un equilibrio nuovo. Dopo l’addio a Kalinskaya, confermato dalla stessa russa con un secco “non cambia nulla” a gennaio, alla domanda sul loro rapporto, è con Lara Leito che oggi il campione si mostra sereno e complice. La loro prima uscita pubblica è avvenuta proprio a Monte-Carlo, ma secondo indiscrezioni, potremmo vederli fare il loro debutto ufficiale come coppia già a Roma, dove Sinner tornerà in campo la prossima settimana.





CHI È LARA LEITO?

Lara Leito è una modella russa di 31 anni, originaria di Mosca, con una carriera nel mondo della moda e una vita da jet-setter tra Monaco e la Costa Azzurra. La sua notorietà è cresciuta grazie alla relazione, durata diversi anni, con Adrien Brody, attore premio Oscar per Il pianista, conosciuto al Festival di Cannes nel 2012. In passato, si è parlato anche di un legame con l’attore francese Olivier Martinez.

Presenza fissa agli eventi mondani più esclusivi, dal Gala Global Ocean Opera al Monte Carlo Film Festival, Lara è conosciuta per il suo stile impeccabile e il fascino discreto. Un mondo apparentemente distante da quello di Jannik Sinner, poco incline alla vita mondana, ma che oggi sembrano essersi incontrati in un equilibrio nuovo. Con l'arrivo della primavera, sembra sbocciato anche un nuovo capitolo nella vita del campione azzurro. E chissà che, oltre al tennis, Sinner non sia pronto a conquistare anche i cuori del jet set internazionale.